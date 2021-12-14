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Европейский фонд образования изучает, какие навыки в области здравоохранения Украины пригодятся в будущем

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Эксперты обсудили инвестиции в новые технологии и их влияние на рабочие места
Эксперты обсудили инвестиции в новые технологии и их влияние на рабочие места
Фото: depositphotos.com

Европейский фонд образования (ЕФО) проводит масштабное исследование изменений в перечне квалификационных требований к работникам сферы здравоохранения Украины в будущем. В начале декабря состоялся очередной этап исследования в формате онлайн-семинара. Об этом на своем сайте пишет фармацевтическая компания "Дарница", директор компании по медицинским вопросам Игорь Никифорчин присоединился к миероприятию. В семинаре приняли участие представители разных учреждений и предприятий, напрямую связанных с процессом трансформации сектора здравоохранения в Украине, в частности Всемирного банка, Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии, Института профессиональных квалификаций.

Эксперты обсудили инвестиции в новые технологии и их влияние на рабочие места и потребность в соответствующих навыках работников.

"Новые глобальные и локальные тренды в области здравоохранения, катализируемые пандемией, и вхождение в нашу жизнь новых технологий и форматов сотрудничества нарастают экспоненциально, – сказал Никифорчин. – Это создает новые возможности в системе здравоохранения, медицине и фармацевтике, но одновременно требует новых компетенций и навыков от всех участников отрасли и не только для того, чтобы быть готовыми к изменениям, но и чтобы реализовать новые возможности в полном объеме и получить конкурентные преимущества".

Исследование будет продолжаться до конца марта 2022 года. Его цель – определить перечень факторов, которые влияют на условия труда в сфере здравоохранения и ставят перед отраслью новые вызовы. Речь идет, например, о развитии медицинских и цифровых технологий, глобальных экологических, политических и социальных изменениях.

Как отмечают участники исследования, отрасль здравоохранения – это широкое поле деятельности, в котором работают исследователи, медицинский персонал разных звеньев, фармацевты, производители медицинского оборудования, лекарственных средств и т.д. Все они должны подстраиваться под новые квалификационные требования, к которым относятся определенные технические навыки, беспроблемная ориентация в цифровом пространстве, а также этика, строящаяся на человекоцентричности. В зависимости от конкретного элемента системы здравоохранения это требует частичного или полного обновления процесса получения образования и повышения квалификации.

Теги: образование, инвестиции, технологии, фармацевтика, здравоохранение, Darnitsa Group
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