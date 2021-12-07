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В Украине зарегистрировали инновационный препарат против туберкулеза

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Украина стала пятой страной в мире, которая разрешила использование "Претоманида"
Украина стала пятой страной в мире, которая разрешила использование "Претоманида"
Фото: ЕРА

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало инновационный лекарственный препарат против туберкулеза "Претоманид". Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба Минздрава.

Как отметили в ведомстве, этот медпрепарат "подарит надежду" тем пациентам, у которых были низкие шансы на выздоровление из-за малой эффективности уже существующих препаратов против тяжелых форм туберкулеза.

Применение нового препарата показано в инновационном режиме BPаL в условиях операционных исследований, когда вместо четырех-пяти сильнодействующих лекарств применяется три препарата и с более коротким сроком приема.

"Внедрение нового противотуберкулезного препарата "Претоманид" в Украине ставит на шаг ближе к самому ценному – сохранению жизни около 1300 человек с устойчивыми формами туберкулеза, а также возможности эффективно лечить не менее 90% людей с туберкулезом в соответствии с рекомендуемым целевым показателем Всемирной организации здравоохранения. Это будет весомым вкладом в снижение уровня распространенности и смертности от лекарственно устойчивого туберкулеза", – заявила заведующая отделом управления и противодействия туберкулезу Центра общественного здоровья Яна Терлеева.

Украина стала пятой страной в мире, которая разрешила использование "Претоманида" регулирующими органами.

В Минздраве уточнили, что в августе 2020 года FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) одобрило применение "Претоманида" для лечения туберкулеза. Госпредприятие "Медзакупки Украины" закупило этот препарат в начале сентября 2021 года.

Контекст:

Туберкулез – широко распространенное в мире инфекционное заболевание, вызываемое различными видами микобактерий. Туберкулез обычно поражает легкие, реже затрагивая другие органы и системы. Инфекция передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании больного.

По данным Кабмина, в Украине от туберкулеза каждый год умирает 4 тыс. граждан.

В Минздраве отмечали, что 50% населения страны являются носителями туберкулеза.

По данным Центра медицинской статистики Минздрава Украины, в 2020 году количество впервые зарегистрированных в стране заболеваний туберкулезом, включая его рецидивы, составило 17 593, или 42,2 случая на 100 тыс. населения. Это на 29,8% меньше показателя 2019 года (60,1 случай на 100 тыс. населения).

Наиболее сложная ситуация с распространением болезни – в Одесской области. В прошлом году в регионе фиксировалось 91,8 случаев туберкулеза на 100 тыс. населения. Также в тройке "лидеров" Днепропетровская (63,2) и Херсонская (59,6) области.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, лекарства, туберкулез, Минздрав, инновации, здравоохранение
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