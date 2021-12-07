В Украине зарегистрировали инновационный препарат против туберкулеза

Как отметили в ведомстве, этот медпрепарат "подарит надежду" тем пациентам, у которых были низкие шансы на выздоровление из-за малой эффективности уже существующих препаратов против тяжелых форм туберкулеза.

Применение нового препарата показано в инновационном режиме BPаL в условиях операционных исследований, когда вместо четырех-пяти сильнодействующих лекарств применяется три препарата и с более коротким сроком приема.

"Внедрение нового противотуберкулезного препарата "Претоманид" в Украине ставит на шаг ближе к самому ценному – сохранению жизни около 1300 человек с устойчивыми формами туберкулеза, а также возможности эффективно лечить не менее 90% людей с туберкулезом в соответствии с рекомендуемым целевым показателем Всемирной организации здравоохранения. Это будет весомым вкладом в снижение уровня распространенности и смертности от лекарственно устойчивого туберкулеза", – заявила заведующая отделом управления и противодействия туберкулезу Центра общественного здоровья Яна Терлеева.

Украина стала пятой страной в мире, которая разрешила использование "Претоманида" регулирующими органами.

В Минздраве уточнили, что в августе 2020 года FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) одобрило применение "Претоманида" для лечения туберкулеза. Госпредприятие "Медзакупки Украины" закупило этот препарат в начале сентября 2021 года.