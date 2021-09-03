"Какую наркоту вы употребляете?" В Черновцах женщина на сессии горсовета пыталась ударить мэра и кричала на депутатов. Видео

На опубликованной телеканалом записи видно, как женщина с нецензурной бранью пыталась ударить городского голову документами по лицу.

На обещание мэра вызвать полицию она ответила: "Полицию сейчас я вызову! И психиатрическую бригаду, восемь бригад, для каждого из вас!"

После этого женщина обратилась к депутатам. "Какую наркоту вы употребляете, чем вы закидываетесь, граждане депутаты? А?" – спросила она.

На вопросы депутатов о причине скандала она не ответила. Через несколько минут пришел полицейский вывел ее из зала.

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Видео: Чернівецький Промінь / YouTube

По информации телеканала, женщина уже длительное время пытается решить какой-то вопрос с горсоветом.

В полиции сообщили, что на нее составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Ей грозит штраф до 119 гривен, общественные работы или админарест на 15 суток.

После заседания Кличук заявил в Facebook, что отдельные депутаты горсовета "ради собственных интересов пытаются заблокировать жизнедеятельность всего города". "Больше всего раздражает и порождает сомнения в наличии у некоторых хоть какой-то совести. Использование ими людей, приглашение душевно больных, спекуляции темами граждан, которые находятся в отчаянии, – это дно, уважаемые", – написал он.