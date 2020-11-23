Карасев: "Наш край" среди победителей местных выборов – единственная непарламентская политсила

Политолог Вадим Карасев отметил, что у "Нашего края" есть структуры и люди на местах, а также реальная активность.

Карасев: На местных выборах партия получила более 5% депутатов в местных радах по всей Украине и более 6% глав общин Фото: zik.ua

В Верховную Раду следующего созыва имеют шансы пройти шесть партий, среди которых единственная непарламентская – партия "Наш край". Об этом заявил в Facebook политолог Вадим Карасев, комментируя результаты местных выборов–2020. По его словам, с непарламентскими партиями на местных выборах более интересная картина, чем с парламентскими.

"Здесь группа лидеров понятна: "Слуга народа", "Батьківщина", ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "За майбутнє" (представлена в Раде депгруппой). Более интересная картина с партиями непарламентскими, у которых нет фракции или группы в парламенте. Судя по результатам местных выборов, в следующей Раде будет представлен "Наш край". На местных выборах партия получила более 5% депутатов в местных радах по всей Украине и более 6% глав общин", – отмечает Карасев.

Эксперт обращает внимание на то, что у "Нашего края" есть структуры и люди на местах, а также есть реальная активность.

"Партия успешно провела выборы 2015 года, хотя тогда ее тоже не было в списках лидеров соцопросов. "Наш край" регулярно побеждал на выборах в ОТО в 2016–2019 гг. И сейчас подтвердил свои позиции", – пишет политолог.

Карасев считает, что в отличие от социологических опросов, местные выборы могут показать реальную картину симпатий избирателей. Ведь многие из тех, кто принимает участие даже в незаангажированных соцопросах, просто не доходят на избирательные участки.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

15 и 22 ноября в ряде городов состоялся второй тур выборов на посты городского головы.