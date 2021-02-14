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Киев ожидает успешного сотрудничества с новым прокурором Международного уголовного суда – Мамедов

Сотрудничество с Офисом прокурора Международного уголовного суда – один из приоритетов.

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Мамедов: В ближайшее время мы передадим в Офис прокурора МУС сообщение о грубых нарушениях прав журналистов в оккупированном Крыму
Мамедов: В ближайшее время мы передадим в Офис прокурора МУС сообщение о грубых нарушениях прав журналистов в оккупированном Крыму
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Офис генпрокурора Украины надеется на успешное сотрудничество с новым прокурором Международного уголовного суда и старт полноценного расследования преступлений России. Об этом заявил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в комментарии "Европейской правде".

Он отметил, что сотрудничество с Офисом прокурора Международного уголовного суда – один из приоритетов.

"Надеюсь на дальнейшее взаимодействие и совместную работу по ситуации в Украине и открытие полноценного расследования военных преступлений и преступлений против человечности в условиях вооруженного конфликта между Украиной и РФ", – сказал Мамедов.

Он добавил, что в Офисе генерального прокурора делают все возможное для привлечения России к ответственности за ее агрессию, в том числе в международных судах, и напомнил, что суд после предварительного расследования признал, что на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса совершаются военные преступления и преступления против человечности.

"Мы продолжаем собирать доказательства и уже в ближайшее время передадим в Офис прокурора МУС очередное информационное сообщение о грубых нарушениях прав журналистов на оккупированном полуострове", – заявил заместитель генпрокурора Украины.

12 февраля новым прокурором МУС был избран Карим Хан. Он 16 июня заменит в должности Фату Бенсуду.

Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Международный уголовный суд действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Суд, базирующийся в Гааге, рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. При этом юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут.

Украина не ратифицировала Римский статут, однако в 2015 году Украина уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

В начале декабря 2020 года Мамедов сообщал, что в целом Украина направила в МУС 14 обращений о военных преступлениях и преступлениях против человечности на Донбассе и в Крыму. По информации Офиса генпрокурора Украины, с начала вооруженного конфликта на востоке страны было зафиксировано более 20 тыс. уголовных преступлений, по которым открыто более 5 тыс. производств.

11 декабря 2020 года прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что у суда есть основания для расследования дела о ситуации в Украине. Суд начал предварительное изучение ситуации в Украине еще в апреле 2014 года. Следующим шагом станет запрос разрешения у судей Палаты предварительного производства суда на начало расследования.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Гаага, Международный уголовный суд, Гюндуз Мамедов, Офис генпрокурора
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