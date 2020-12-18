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"Точка невозврата пройдена". Мамедов рассказал о деле против РФ в Гаагском трибунале

Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов считает, что расследование преступлений РФ против Украины, которое ведет Международный уголовный суд в Гааге, может задержаться из-за не ратификации Украиной Римского статута.

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Мамедов: Правосудие все-таки осуществляется
Мамедов: Правосудие все-таки осуществляется
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Согласие Международного уголовного суда (МУС) в Гааге (Нидерланды) расследовать преступления России против Украины свидетельствует, что ситуация прошла "точку невозвращения".

Об этом заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил "Укринформу" в интервью, которое было опубликовано 18 декабря.

"Успех в МУС свидетельствуют о том, что правосудие все-таки осуществляется. Именно поэтому я считаю, что определенная точка невозврата уже пройдена. Правовая оценка Офиса прокурора МУС на этом этапе дана: действительно в оккупированных Крыму и Донбассе имеют место военные преступления и преступления против человечности, и это является юрисдикцией Гаагского трибунала, как у нас его называют", – сказал он.

По словам заместителя генпрокурора, продолжение процесса в МУС зависит от нового прокурора Международного уголовного суда, его изберут в начале февраля 2021 года.

"Уже с ним будут вестись консультации по стратегическим вопросам, связанным в том числе и с представлением ходатайств в Палату предварительного производства... Если бы мы ратифицировали [Римский] статут, процесс полноценного расследования мог бы начаться в ближайшее время. Без этого ориентировочно процесс может длиться до года", – объяснил Мамедов.

Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Международный уголовный суд действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Суд, базирующийся в Гааге, рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. При этом юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут.

Украина не ратифицировала Римский статут, однако в 2015 году Украина уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

В начале декабря 2020 года Мамедов сообщал, что в целом Украина направила в МУС 14 обращений о военных преступлениях и преступлениях против человечности на Донбассе и в Крыму. По информации Офиса генпрокурора Украины, с начала вооруженного конфликта на востоке страны было зафиксировано более 20 тыс. уголовных преступлений, по которым открыто более 5 тыс. производств.

11 декабря 2020 года прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что у суда есть основания для расследования дела о ситуации в Украине. Суд начал предварительное изучение ситуации в Украине еще в апреле 2014 года. Следующим шагом станет запрос разрешения у судей Палаты предварительного производства суда на начало расследования.

Теги: Россия, Римский статут, расследование, преступление, трибунал, Международный уголовный суд, ратификация, Гюндуз Мамедов, суд, прокурор
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