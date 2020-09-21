Киевляне имеют право знать фактическое количество зеленых зон в пределах столицы – Борислав Береза

В Киеве 10 лет медлили с мониторингом программы озеленения, потому что чиновники боятся раскрытия фактов незаконной застройки, заявил кандидат в мэры Киева и лидер "Эко Партии Березы" Борислав Береза.

Борислав Береза: Уже более 10 лет в Киеве не могут разработать и принять новую программу развития зеленых зон Фото: rubryka.com

До 1 октября частный подрядчик, услуги которого заказало КП “Киевзеленстрой”, должен завершить мониторинг программы развития зеленой зоны столицы, после чего станет известно фактическое количество зеленых зон и парков в пределах Киева. Если эта информация не будет обнародована на сайтах городских властей Киева, то команда "Эко Партии Березы" направит официальный запрос о доступе к публичной информации. Об этом лидер политической силы и кандидат в мэры Киева Борислав Береза завил 20 сентября в Facebook.

По словам политика, провести инвентаризацию зеленых зон в Киеве должны были еще 10 лет назад, когда истек срок нынешней программы развития – она была рассчитана до 2010 года, но длительное время эту процедуру откладывали. Без проверки утвердить новую программу Киевсовет не мог, поэтому фактически уже 10 лет в столице отсутствует актуальная программа по озеленению.

“Уже более 10 лет в Киеве не могут разработать и принять новую программу развития зеленых зон. А все потому, что перед ее принятием сначала нужно провести мониторинг: то есть подсчитать, сколько всего парков, скверов и зеленых зон есть в городе, какая их общая площадь и случайно не появились ли на месте столичных парков какие-то ЖК или развлекательные комплексы. Понятно, что такая проверка может повлечь за собой весьма серьезные последствия для отдельных представителей КГГА и КП "Киевзеленстрой", поэтому инвентаризацию постоянно откладывают, а зеленые зоны в столице продолжают “развивать” по программе 2010 года”, – написал Береза.

Он добавил, что мониторинг КП “Киевзеленстрой” смогло заказать только накануне местных выборов. Проверку проводит частная фирма – ООО "Институт земельно-правовых отношений Укрземконсалт" – за 2,3 млн грн. Результаты мониторинга, по условиям договора, подрядчик должен предоставить уже 1 октября этого года.

“Очень интересно будет посмотреть, какое фактическое количество парков и скверов сейчас в Киеве, по сравнению с тем, которое предусмотрено в программе от 2010 года. Лично я планирую внимательно следить за информацией на сайте Киевсовета и КГГА по этому поводу. И если столичная власть таки не решится обнародовать эту информацию самостоятельно – до выборов, то от команды "Эко Партии Березы" будет составлен официальный запрос на доступ к публичной информации (а это – публичная информация). Киевляне имеют право знать”, – написал Береза.