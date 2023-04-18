Киселев: От России, из которой я уехал 15 лет назад, остался только снег, и поэтому туда мне возвращаться не хочется

Россию довели до такого состояния, что в нее возвращаться не хочется, отметил Киселев Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я в Россию не собираюсь возвращаться. Я не очень верю вообще в то, что путинский режим рухнет даже в случае полного военного разгрома на войне против Украины. К сожалению, я в этом отношении пессимист, я считаю, что у путинского режима достаточно ресурсов, чтобы удержать власть", – сказал он.

По словам обозревателя, "когда-нибудь этот режим прекратит свое существование, но он уже довел Россию до такого состояния, что людям, которые там когда-то жили, некуда возвращаться".

"Той страны, которую они любили, уже нет, физически она отсутствует, куда ни плюнь", – заявил Киселев.

Он рассказал историю о россиянине Игоре Кривошееве, который в 1920 году уехал из России и впоследствии приехал туда снова. Киселев отметил, что на вопрос, что Кривошеев увидел в России и оставалось ли в России что-то от той жизни, которую он покинул, он тогда ответил: "Только снег".

"Вот вы понимаете, от той России, из которой я уехал 15 лет назад, на мой взгляд, остался только снег, и поэтому мне туда возвращаться не хочется", – объяснил Киселев.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube