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Киселев: От России, из которой я уехал 15 лет назад, остался только снег, и поэтому туда мне возвращаться не хочется

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Россию довели до такого состояния, что в нее возвращаться не хочется, отметил Киселев
Россию довели до такого состояния, что в нее возвращаться не хочется, отметил Киселев
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман политический обозреватель, телеведущий Евгений Киселев заявил, что не собирается возвращаться в Россию, где когда-то жил.

"Я в Россию не собираюсь возвращаться. Я не очень верю вообще в то, что путинский режим рухнет даже в случае полного военного разгрома на войне против Украины. К сожалению, я в этом отношении пессимист, я считаю, что у путинского режима достаточно ресурсов, чтобы удержать власть", – сказал он.

По словам обозревателя, "когда-нибудь этот режим прекратит свое существование, но он уже довел Россию до такого состояния, что людям, которые там когда-то жили, некуда возвращаться".

"Той страны, которую они любили, уже нет, физически она отсутствует, куда ни плюнь", – заявил Киселев.

Он рассказал историю о россиянине Игоре Кривошееве, который в 1920 году уехал из России и впоследствии приехал туда снова. Киселев отметил, что на вопрос, что Кривошеев увидел в России и оставалось ли в России что-то от той жизни, которую он покинул, он тогда ответил: "Только снег".

"Вот вы понимаете, от той России, из которой я уехал 15 лет назад, на мой взгляд, остался только снег, и поэтому мне туда возвращаться не хочется", – объяснил Киселев.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Киселев родился в 1956 году в Москве. Окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, владеет персидским языком.

В 1979–1981 годах проходил службу офицером-переводчиком в Афганистане. В 1981–1984 годах преподавал персидский язык в Высшей школе КГБ СССР.

В 1984 году начал журналистскую карьеру. Вначале работал на радио, затем перешел на телевидение. Был ведущим программы "90 минут" на Центральном телевидении СССР. С 1993-го по 2001 год работал на НТВ, вел программу "Итоги".

В 2008 году переехал в Украину. В разные годы работал на телеканалах "Интер", "Прямий", в 2020–2022 годах вел программу "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24". Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала "Евгений Киселев".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Евгений Киселев, телеведущий, россияне
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