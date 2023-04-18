Киселев: От России, из которой я уехал 15 лет назад, остался только снег, и поэтому туда мне возвращаться не хочется

"Я в Россию не собираюсь возвращаться. Я не очень верю вообще в то, что путинский режим рухнет даже в случае полного военного разгрома на войне против Украины. К сожалению, я в этом отношении пессимист, я считаю, что у путинского режима достаточно ресурсов, чтобы удержать власть", – сказал он.
По словам обозревателя, "когда-нибудь этот режим прекратит свое существование, но он уже довел Россию до такого состояния, что людям, которые там когда-то жили, некуда возвращаться".
"Той страны, которую они любили, уже нет, физически она отсутствует, куда ни плюнь", – заявил Киселев.
Он рассказал историю о россиянине Игоре Кривошееве, который в 1920 году уехал из России и впоследствии приехал туда снова. Киселев отметил, что на вопрос, что Кривошеев увидел в России и оставалось ли в России что-то от той жизни, которую он покинул, он тогда ответил: "Только снег".
"Вот вы понимаете, от той России, из которой я уехал 15 лет назад, на мой взгляд, остался только снег, и поэтому мне туда возвращаться не хочется", – объяснил Киселев.
Киселев родился в 1956 году в Москве. Окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, владеет персидским языком.
В 1979–1981 годах проходил службу офицером-переводчиком в Афганистане. В 1981–1984 годах преподавал персидский язык в Высшей школе КГБ СССР.
В 1984 году начал журналистскую карьеру. Вначале работал на радио, затем перешел на телевидение. Был ведущим программы "90 минут" на Центральном телевидении СССР. С 1993-го по 2001 год работал на НТВ, вел программу "Итоги".
В 2008 году переехал в Украину. В разные годы работал на телеканалах "Интер", "Прямий", в 2020–2022 годах вел программу "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24". Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала "Евгений Киселев".