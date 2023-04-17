Киселев: В России уже растет преступность. Посмотрите на показатели экономики, заболеваемости социально опасными болезнями – это итог войны

"Говоря с огромной массой российских обывателей в плохом смысле этого слова, которые тупо идут вслед за [президентом страны-агрессора РФ Владимиром] Путиным, которые говорят при этом, что "мы вне политики", но при этом за Путина голосуют, которые живут так, как будто вокруг них ничего не происходит, как будто не приходят из Украины черные пакеты, в которых останки их сограждан, как мусор, которые не замечают рядов свежих могил на городских кладбищах... Что нужно сделать для того, чтобы эти люди ужаснулись, я правда не знаю. Но они непременно почувствуют это на себе. Я не знаю, какова будет их реакция", – сказал он.

Киселев подчеркнул, что преступность и количество тяжелых заболеваний в России уже растет, это отражает официальная российская статистика.

"Я не придумываю, я обращаюсь к тем людям, которые, возможно, сейчас смотрят нас в России. Это не в вашингтонском обкоме придумали. Просто посмотрите официальные данные российской статистики. Посмотрите на показатели экономики. Посмотрите на показатели заболеваемости так называемыми социально опасными болезнями – имеется в виду туберкулез, гепатит С, ВИЧ, заболевания, передающиеся половым путем. Везде рост. И это в том числе итог войны. Когда страна ведет войну, когда возвращаются люди с фронта... Как заявил [владелец ЧВК "Вагнер" Евгений] Пригожин, уже 5 тыс. бойцов "Вагнер" получили помилование из бывших заключенных, которые шесть, семь, восемь месяцев отслужили и возвращаются. Начинают убивать, грабить. Конечно, вся эта "хевра" ("компания, сборище". – "ГОРДОН") отправится в большие города. Не обязательно только в Москву и Питер. В Нижний Новгород, другие города, миллионники в Сибири – Омск, Томск, Красноярск, Иркутск, Новосибирск... Везде люди почувствуют", – сказал он.

Киселев отметил, что проявится проблема посттравматического синдрома, которая уже была одной из самых больших проблем в США в 70-е годы после Вьетнамской войны. Он напомнил, что похожие проблемы были в СССР у тех, кто прошел войну в Афганистане. По его мнению, ПТСР после войны в Украине у воевавших россиян станет гораздо более серьезной и опасной проблемой, чем после Афганистана.

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