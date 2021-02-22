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ПОЛИТИКА

В КИУ назвали основных союзников фракции "Слуга народа" в парламенте

В среднем за сентябрь 2020 года – январь 2021 года депутаты фракций "Слуга народа", "Голос" и группы "Довіра" вместе обеспечили 231 голос для принятия 86 законов в зале парламента, отметил глава "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель.

Поддержку законов в ВРУ зачастую обеспечивали депутаты фракций "Слуга народа", "Голос" и группы "Довіра"
Поддержку законов в ВРУ зачастую обеспечивали депутаты фракций "Слуга народа", "Голос" и группы "Довіра" 
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Народные депутаты фракций "Слуга Народа" и "Голос", а также группы "Довіра" чаще других голосуют законы в Верховной Раде IX созыва. Об этом говорится в мониторинге "Комитета избирателей Украины" по результатам парламентских голосований за принятые законы с сентября 2020 года по январь 2021-го.

Всего за этот период было принято 86 законов (без учета ратификационных документов). За них проголосовали 84% или 206 с 247 депутатов от "Слуги народа".

Поддержку законов для их принятия ВРУ зачастую обеспечивали депутаты группы "Довіра" (66% или 13 депутатов) и фракции "Голос" (65% или 12 депутатов).

За принятые решения ВРУ голосовали 62% нардепов от "Европейской солидарности" и 51% внефракционных депутатов.

У ВО "Батьківщина" показатель поддержки решений парламента 50%, 45% – у группы "За майбутнє".

Самый низкий показатель поддержки законов у членов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" – в среднем "за" голосуют только 23% депутатов.

В КИУ отметили, что депутаты от "ОПЗЖ" не дали ни одного голоса за 20 законов из 86.

"Согласно данным голосований, близкими к условной коалиции со "Слугой народа" должны находиться фракция "Голос" и группа "Довіра". Именно у этих политических сил чаще других совпадают результаты голосований с монобольшинством. В среднем на протяжении сентября–января депутаты "Слуги народа", "Голоса" и "Довіри" вместе обеспечили 231 голос, что было достаточно для принятия законов", – подчеркнул глава КИУ Алексей Кошель.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/5052912088083840

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер. "Слуга народа" сформировала монобольшинство.

Согласно оценкам голосований за 230 законов, принятых Верховной Радой в 2020 году, в КИУ пришли к выводу что в парламентском монобольшинстве осталось 211 народных депутатов.  

Теги: ВО Батьківщина, Комитет избирателей Украины, народные депутаты, коалиция, Алексей Кошель, парламент, закон, голосование, Слуга народа, Европейская солидарность, партия, ОПЗЖ, За майбутнє, Довіра
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