В КИУ назвали главных прогульщиков заседаний Верховной Рады во время четвертой сессии

Четвертая сессия Верховной Рады оказалась наименее продуктивной за все время работы нынешнего состава парламента, заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Лидерами по посещаемости стали народные депутаты от "Европейской солидарности" и "Слуги народа" Фото: depositphotos.com

Комитет избирателей Украины проанализировал посещения парламентскими фракциями и группами пленарных заседаний Верховной Рады по итогам работы четвертой сессии, которая продолжалась с сентября 2020-го по январь 2021 года. Главными прогульщиками парламента стали народные депутаты из группы "За майбутнє". Об этом в Facebook сообщает пресс-служба КИУ.

В среднем в течение сессии на пленарные заседания регистрировалось около трети депутатов от этой группы – 36%.

Низкие показатели регистрации у нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь". В среднем – 40%. Несколько выше результаты у депутатов из "Батьківщини" – 51%.

Высокие результаты посещения заседаний парламента у депутатов от группы "Довіра" и фракции "Голос". В среднем 56% и 58% соответственно.

Лидерами по посещаемости стали народные депутаты из "Европейской солидарности" (63%) и "Слуги народа" (62%).

"Четвертая сессия Верховной Рады оказалась наименее продуктивной за время работы нового состава парламента. В течение сессии народные депутаты работали только 28 сессионных дней. Посещение Верховной Рады также ухудшилось. С одной стороны, на это повлияли местные выборы, к которым де-факто была привлечена часть народных депутатов, выступавших в роли агитаторов на местах. С другой стороны, в осенний период в Украине ухудшилась общая ситуация с коронавирусом, из-за чего работа парламента была фактически заблокирована", – отметил глава КИУ Алексей Кошель.

По данным КИУ, в прошлом году 100 нардепов ни разу не выступили в парламенте.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%.