Климкин: Готовили ли нас к переговорам с Путиным? Это часть нашей профессии. Мы всегда изучаем психологические портреты

Климкин рассказал, что встречался с Путиным на саммитах по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате и (один раз) на встрече президентов Украины, России, Беларуси, Казахстана и представителей Евросоюза в Минске в августе 2014 года.
"Он сосредоточен на том, что он делает. Он полностью ведет переговоры сам. У него нет никакой команды. Он может спросить что-то, например, у [главы МИД РФ Сергея] Лаврова, но, в принципе, у него своя линия, и он старается ее держать. Он сразу начинает поднимать ставки, если хотите – наезжать, угрожать. А потом как-то все это чуть-чуть расходится – и начинается разговор", – рассказал экс-глава МИД.
На вопрос о том, готовили ли его к переговорам с Путиным, Климкин сказал: "Это часть нашей профессии. Мы всегда изучаем психологические портреты".
По его мнению, подготовка украинских дипломатов к переговорам отличается от того, как готовят к переговорам россиян.
"Естественно, не [происходит] так, как это делается в России. Там – я думаю, что досье есть на каждого, каждого анализируют. Естественно, мы обсуждаем, как ведутся переговоры, и психологические нюансы каждого. Если бы мы этого не делали, мы бы были непрофессионалами", – пояснил Климкин.
Он рассказал, что Путин на встречах озвучивал угрозы.
"Он угрожал, естественно. И это было в том числе на переговорах по второму "Минску". Это достаточно, видимо, стандартный подход. А может быть, он выбрал этот подход [для общения] с нами. Но он его использовал в присутствии немцев и французов в Минске", – добавил дипломат.
Климкин возглавлял МИД Украины с 2014-го по 2019 год. За это время состоялось пять саммитов "Нормандской четверки" на высшем уровне (входят лидеры Украины, Германии, Франции и России), на которых обсуждали урегулирование военного конфликта на Донбассе.
Путин находится у власти в РФ с 2000 годах. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев. В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.
В 2018 году бывший президент Франции Франсуа Олланд выпустили мемуары под названием "Уроки власти", в которых в том числе описал встречу лидеров "Нормандской четверки" в Минске в 2015 году. Он вспомнил, что Путин был очень жестким, угрожал тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко. "Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войска своего визави. Это выдало то, что российские войска на востоке Украины присутствуют. Путин спохватился и взял себя в руки", – написал Олланд.
При этом живущий во Франции российский бизнесмен Сергей Пугачев, который близко общался с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года, утверждает, что на экране люди часто видят Путина-актера, а в жизни он совершенно другой. "Путин не может замечание своему охраннику сделать. Он в этом смысле – абсолютно странный, парадоксальный человек. Он – такой, бумажный тигр", – сказал Пугачев.