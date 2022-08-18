Климкин: Готовили ли нас к переговорам с Путиным? Это часть нашей профессии. Мы всегда изучаем психологические портреты

Климкин рассказал, что встречался с Путиным на саммитах по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате и (один раз) на встрече президентов Украины, России, Беларуси, Казахстана и представителей Евросоюза в Минске в августе 2014 года.

"Он сосредоточен на том, что он делает. Он полностью ведет переговоры сам. У него нет никакой команды. Он может спросить что-то, например, у [главы МИД РФ Сергея] Лаврова, но, в принципе, у него своя линия, и он старается ее держать. Он сразу начинает поднимать ставки, если хотите – наезжать, угрожать. А потом как-то все это чуть-чуть расходится – и начинается разговор", – рассказал экс-глава МИД.

На вопрос о том, готовили ли его к переговорам с Путиным, Климкин сказал: "Это часть нашей профессии. Мы всегда изучаем психологические портреты".

По его мнению, подготовка украинских дипломатов к переговорам отличается от того, как готовят к переговорам россиян.

"Естественно, не [происходит] так, как это делается в России. Там – я думаю, что досье есть на каждого, каждого анализируют. Естественно, мы обсуждаем, как ведутся переговоры, и психологические нюансы каждого. Если бы мы этого не делали, мы бы были непрофессионалами", – пояснил Климкин.

Он рассказал, что Путин на встречах озвучивал угрозы.

"Он угрожал, естественно. И это было в том числе на переговорах по второму "Минску". Это достаточно, видимо, стандартный подход. А может быть, он выбрал этот подход [для общения] с нами. Но он его использовал в присутствии немцев и французов в Минске", – добавил дипломат.

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