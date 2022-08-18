Путин тянет время и ждет новое американское руководство – Климкин

Климкин: Мне кажется, одна из версий, которая в головах у российского руководства, – проехаться по американским горкам Фото: depositphotos.com

"Мне кажется, что сегодня одна из версий, которая в головах у российского руководства, – это проехаться по американским горкам: повышать ставки, понижать, может, на какой-то момент даже что-то приморозить... Я не говорю "заморозить" – я специально говорю "приморозить". Не знаю, понятно ли я играю с русским языком, но что-то я еще помню, так что должно быть понятно. Я думаю, что есть желание подождать новое американское руководство", – предположил Климкин.

По его мнению, российские власти убеждены, что Джо Байден не останется президентом США и в Америке будет другое руководство.

"В Москве уверены, что оно будет новое: либо республиканское, либо демократическое. [Бывший президент США республиканец Дональд] Трамп, как вы видите, уже говорит, что чем-то надо пожертвовать: то Крымом пожертвовать, то еще чем-то. Я думаю, что и другие найдутся. Игра на то, чтобы потянуть время, одновременно используя это для того, чтобы силы и наши, и Запада [подустали]... Путин считает, что у него долгое дыхание, он верит в стратегию. Так же, как китайский лидер", – сказал Климкин.

При этом он назвал ошибочным желание российского руководства подражать китайскому, потому что "в Китае есть стратегия лет на 50 минимум, а в России ее, конечно, нет".

Климкин предположил, что Путин будет "тянуть кота за хвост", чтобы поддержка Украины странами Запада ослабилась, а социальные и экономические проблемы там усилились.

"И если в каком-то виде этот вариант они будут реализовывать, то, наверное, они надеются договориться с какой-то новой американской администрацией. И договариваться они будут, если совсем на пальцах, – про раздел Украины. Это их мечта", – сказал дипломат.

Климкин резюмировал, что Путин очень мечтает до конца жизни "достичь каких-то новых результатов" и войти в учебники истории.

"Он очень хочет, чтобы о нем лет через 50 прочитали в российских учебниках. Но, думаю, в российских учебниках, если они будут, напишут про что-то совершенно другое", – спрогнозировал бывший министр.

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