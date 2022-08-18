Путин тянет время и ждет новое американское руководство – Климкин

"Мне кажется, что сегодня одна из версий, которая в головах у российского руководства, – это проехаться по американским горкам: повышать ставки, понижать, может, на какой-то момент даже что-то приморозить... Я не говорю "заморозить" – я специально говорю "приморозить". Не знаю, понятно ли я играю с русским языком, но что-то я еще помню, так что должно быть понятно. Я думаю, что есть желание подождать новое американское руководство", – предположил Климкин.
По его мнению, российские власти убеждены, что Джо Байден не останется президентом США и в Америке будет другое руководство.
"В Москве уверены, что оно будет новое: либо республиканское, либо демократическое. [Бывший президент США республиканец Дональд] Трамп, как вы видите, уже говорит, что чем-то надо пожертвовать: то Крымом пожертвовать, то еще чем-то. Я думаю, что и другие найдутся. Игра на то, чтобы потянуть время, одновременно используя это для того, чтобы силы и наши, и Запада [подустали]... Путин считает, что у него долгое дыхание, он верит в стратегию. Так же, как китайский лидер", – сказал Климкин.
При этом он назвал ошибочным желание российского руководства подражать китайскому, потому что "в Китае есть стратегия лет на 50 минимум, а в России ее, конечно, нет".
Климкин предположил, что Путин будет "тянуть кота за хвост", чтобы поддержка Украины странами Запада ослабилась, а социальные и экономические проблемы там усилились.
"И если в каком-то виде этот вариант они будут реализовывать, то, наверное, они надеются договориться с какой-то новой американской администрацией. И договариваться они будут, если совсем на пальцах, – про раздел Украины. Это их мечта", – сказал дипломат.
Климкин резюмировал, что Путин очень мечтает до конца жизни "достичь каких-то новых результатов" и войти в учебники истории.
"Он очень хочет, чтобы о нем лет через 50 прочитали в российских учебниках. Но, думаю, в российских учебниках, если они будут, напишут про что-то совершенно другое", – спрогнозировал бывший министр.
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. На них изберут 60-го главу Белого дома. И нынешний президент демократ Байден, и его предшественник Трамп заявляли о намерении баллотироваться на новый срок.
Нынешняя американская администрация неоднократно заявляла, что намерена поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы она одержала победу над Россией.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украине повезло, что именно Байден сейчас возглавляет США, потому что он "искренне привязан" к Украине.