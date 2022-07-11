"Кого интересует мой анал, приглашаю на прием". Нардеп Яременко в Facebook поругался с политиками и политологом из-за поддержки Ермака

Конфликт произошел в ходе обсуждения обвинений главы Офиса президента Андрея Ермака в работе на Кремль, озвученных членом Палаты представителей США Викторией Спартц.
Так, 10 июля Яременко, обращаясь к читателям, "которым [Специализированная антикоррупционная прокуратура] важнее боеприпасов", посоветовал брать пример с конгрессвумен от Демократической партии Марси Каптур: 9 июля она опубликовала на своем сайте заявление в поддержку президента Украины Владимира Зеленского и его офиса.
"Очень бесят люди, которые не видят связи между антикоррупционными институциями и боеприпасами... Которые не понимают, каким именно образом происходит инфильтрация российской агентуры в высшие эшелоны украинской власти", – прокомментировал Золотухин пост Яременко.
Политолог, журналист Евгений Магда сыронизировал, что Яременко "после анал-табу и не такое мог написать", намекая на секс-скандал, в который депутат попал в 2019 году.
Яременко в ответ написал, что Магда "не вынимает х...й изо рта и задницы во время написания комментариев и книжек". "Я уже достаточно видел от вас этого подхихикивания, которое больше идет к лицу шлюхе. Вы мне тоже глубоко антипатичны, но я же пока сдерживался", – заявил нардеп от "Слуги народа".
Депутат Киевсовета от "Европейской солидарности", ветеран войны на Донбассе Александр Погребиский упрекнул Яременко в неподобающем поведении.
"Вы не дипломат! Так дипломаты себя не ведут! Мало того, ваше поведение не соответствует статусу народного депутата. Это низко и стыдно. Вам нужно где-то в подворотне вести дискуссии, а не в публичном пространстве", – написал Погребиский.
Яременко, в свою очередь, посоветовал ветерану "почитать книжку, если стыдно".
В ночь на 11 июля нардеп признал, что поступил "некрасиво", но не определился, правильно это было или нет.
"Послал сегодня матом несколько [человек] со всем азартом. Наверно, неправильно сделал. Но всякому терпению есть предел. Поэтому сделал некрасиво, но правильно. Всех, кого интересует мой анал, начиная с Евгения Магды, приглашаю на прием", – заявил он.
Яременко – бывший дипломат. Стал известен в ноябре 2013 года, когда, занимая должность генерального консула Украины в Стамбуле, раскритиковал украинских силовиков за разгон студентов во время Евромайдана. С января 2014-го возглавлял общественную организацию "Майдан иностранных дел".
Летом 2019 года был избран в Верховную Раду в мажоритарном округе №215 от "Слуги народа".
Вскоре после избрания, в октябре того же года, издание "Буквы" опубликовало фото нескольких телефонных переписок, которые Яременко вел в Раде. Предположительно, он договаривался с проституткой о встрече. У другой девушки он спрашивал, "сколько денег ей нужно в месяц".
После публикаций в СМИ Яременко утверждал, что инцидент был провокацией. "После того как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо, мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал, я совершил провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованные "переписки", – написал нардеп в Facebook. Позже он удалил это сообщение, а в другом попросил прощения за ранее опубликованный пост.
С трибуны Рады депутат извинился перед семьей, избирателями и фракцией. Также он заявил, что его переписку украли, а за ее публикацию журналистам грозит от трех до семи лет. Совладелец "Букв" Екатерина Рошук ответила, что редакция готова судиться.
После скандала Яременко лишился должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Когда через несколько месяцев после этого он впервые за длительное время выступил в Раде, его речь встретили криками "Ганьба!".