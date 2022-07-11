"Кого интересует мой анал, приглашаю на прием". Нардеп Яременко в Facebook поругался с политиками и политологом из-за поддержки Ермака

Нардеп от "Слуги народа" Яременко, пытаясь поддержать главу ОП Ермака, "послал со всем азартом" политолога, экс-замминистра и депутата Киевсовета Фото: Богдан Яременко / Facebook

Конфликт произошел в ходе обсуждения обвинений главы Офиса президента Андрея Ермака в работе на Кремль, озвученных членом Палаты представителей США Викторией Спартц.

Так, 10 июля Яременко, обращаясь к читателям, "которым [Специализированная антикоррупционная прокуратура] важнее боеприпасов", посоветовал брать пример с конгрессвумен от Демократической партии Марси Каптур: 9 июля она опубликовала на своем сайте заявление в поддержку президента Украины Владимира Зеленского и его офиса.

"Очень бесят люди, которые не видят связи между антикоррупционными институциями и боеприпасами... Которые не понимают, каким именно образом происходит инфильтрация российской агентуры в высшие эшелоны украинской власти", – прокомментировал Золотухин пост Яременко.

Политолог, журналист Евгений Магда сыронизировал, что Яременко "после анал-табу и не такое мог написать", намекая на секс-скандал, в который депутат попал в 2019 году.

Яременко в ответ написал, что Магда "не вынимает х...й изо рта и задницы во время написания комментариев и книжек". "Я уже достаточно видел от вас этого подхихикивания, которое больше идет к лицу шлюхе. Вы мне тоже глубоко антипатичны, но я же пока сдерживался", – заявил нардеп от "Слуги народа".

Скриншот: Дмитро Золотухін / Facebook

Депутат Киевсовета от "Европейской солидарности", ветеран войны на Донбассе Александр Погребиский упрекнул Яременко в неподобающем поведении.

"Вы не дипломат! Так дипломаты себя не ведут! Мало того, ваше поведение не соответствует статусу народного депутата. Это низко и стыдно. Вам нужно где-то в подворотне вести дискуссии, а не в публичном пространстве", – написал Погребиский.

Яременко, в свою очередь, посоветовал ветерану "почитать книжку, если стыдно".

В ночь на 11 июля нардеп признал, что поступил "некрасиво", но не определился, правильно это было или нет.

"Послал сегодня матом несколько [человек] со всем азартом. Наверно, неправильно сделал. Но всякому терпению есть предел. Поэтому сделал некрасиво, но правильно. Всех, кого интересует мой анал, начиная с Евгения Магды, приглашаю на прием", – заявил он.