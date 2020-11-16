ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Колесник: Если Украина будет выделять 2,5 млрд грн в год на научно-техническую деятельность, это принесет в 10 раз больше денег государству

Эксперт в аэрокосмической сфере, советник главы Национального космического агентства Андрей Колесник в интервью изданию "ГОРДОН" заявил, что нынешний уровень финансирования космической сферы в Украине не позволяет ей развиваться.

Колесник: У нас идет деградация
Колесник: У нас идет деградация
Фото: Andrii Kolesnyk / Facebook

Эксперт в аэрокосмической сфере, советник главы Национального космического агентства Андрей Колесник в интервью изданию "ГОРДОН" заявил, что если Украина будет выделять 2,5 млрд грн в год на научно-техническую деятельность, это принесет в 10 раз больше денег государству.

"Нужно не так уж много денег. 2,5 млрд грн в год на научно-техническую деятельность я считаю оптимальной цифрой. Это в дальнейшем может стране принести в 10 раз больше денег через новые рабочие места, налоги и так далее. Такого объема инвестиция могла бы поднять нашу космическую отрасль на тот уровень, когда нами снова заинтересовались бы в мире. Мы смогли бы вернуться в семью космических государств и стать полноценными участниками международных проектов", – отметил Колесник.

По его словам, нынешний уровень финансирования космической сферы в Украине не позволяет ей развиваться.

"А пока нам выделяют деньги на то, чтобы еще год как-то продержаться. Мы постоянно выживаем вместо того, чтобы развиваться. У нас идет деградация. И пока сохраняется такая система финансирования, мы ничего не сможем достичь", – подчеркнул Колесник.

Украинец Поляков занимает третье место по инвестициям в космическую сферу США после Маска и Безоса – Колесник. Читайте полную версию интервью.

13 ноября Государственное космическое агентство сообщило, что Украина присоединилась к программе NASA "Артемида" о сотрудничестве в исследовании космоса.

29 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии космоса для частных компаний.

Теги: Украина, космос, инвестиции, Андрей Колесник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
Сын Тодоренко сломал руку
Сын Тодоренко сломал руку
Свитолина рассказала о своей мечте
Свитолина рассказала о своей мечте
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
"Хочу вернуться к нормальной жизни". Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич рассказал о самочувствии
"Хочу вернуться к нормальной жизни". Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич рассказал о самочувствии
Актер "Квартал 95" предположил, почему в свой день рождения не получил поздравления от Зеленского
Актер "Квартал 95" предположил, почему в свой день рождения не получил поздравления от Зеленского
Галкин удивил подписчиков фактом из семейной жизни с Пугачевой
Галкин удивил подписчиков фактом из семейной жизни с Пугачевой
Украинская Instagram-блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, нарастила цветные пряди
Украинская Instagram-блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, нарастила цветные пряди
"Есть какая-то зависть". Кошевой прокомментировал заявление дочери о школьном буллинге
"Есть какая-то зависть". Кошевой прокомментировал заявление дочери о школьном буллинге
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
Орбакайте показала мужа и дочь на снимке-ребусе
Орбакайте показала мужа и дочь на снимке-ребусе
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Внутри оказалось много людей. Воздух был спертым". Федишин рассказала, где могла заразиться коронавирусом
"Внутри оказалось много людей. Воздух был спертым". Федишин рассказала, где могла заразиться коронавирусом
56-летняя режиссер Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
56-летняя режиссер Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
Лещенко пожаловался на тяжелое финансовое положение российских артистов
Лещенко пожаловался на тяжелое финансовое положение российских артистов
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
56-летняя режиссер Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
56-летняя режиссер Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
Актер "Квартал 95" предположил, почему в свой день рождения не получил поздравления от Зеленского
Актер "Квартал 95" предположил, почему в свой день рождения не получил поздравления от Зеленского
Галкин удивил подписчиков фактом из семейной жизни с Пугачевой
Галкин удивил подписчиков фактом из семейной жизни с Пугачевой
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS