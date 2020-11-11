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Колыхаев манипулирует фактами, чтобы заполучить кресло мэра Херсона – блогер Шнайдер

В Херсоне перед вторым туром выборов мэра один из кандидатов на эту должность, нардеп от группы "За майбутнє" Игорь Колыхаев заявил, что "забронировал" в госбюджете на 2021 год средства на достройку мостового перехода в Херсоне, хотя на самом деле пообещал выделить деньги президент, пишет блогер Михаил Шнайдер.

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Михаил Шнайдер: Якобы выделенные 300 миллионов гривен субвенции подрядчики до конца года могут не использовать и деньги могли бы пропасть, если бы не Колыхаев
Михаил Шнайдер: Якобы выделенные 300 миллионов гривен субвенции подрядчики до конца года могут не использовать и деньги могли бы пропасть, если бы не Колыхаев
Фото: Mihail Shnayder / Facebook

Кандидат в мэры Херсона, нардеп от группы "За майбутнє" Игорь Колыхаев накануне второго тура выборов манипулирует фактами ради победы, заявил на своей странице в Facebook журналист и блогер Михаил Шнайдер.

"Друзья, ни для кого не секрет, что накануне второго тура местных выборов недобросовестные кандидаты все чаще и чаще прибегают к различного рода манипуляциям, порою скатываясь... к откровенной лжи. Оно и понятно – ставки значительно возросли, вожделенная "кормушка" местных бюджетов уже почти в осязаемой близости, ну а на финишной прямой для этих ребят все средства хороши. Видимо, именно так и решил вышедший во второй тур кандидат в мэры Херсона Игорь Колыхаев”, – написал Шнайдер.

Он отметил, что Колыхаев пообещал, что "забронировал" в госбюджете на 2021 год средства на достройку мостового перехода в Херсоне.

“Якобы выделенные 300 млн грн субвенции подрядчики до конца года могут не использовать и деньги могли бы пропасть, если бы не Колыхаев, подавший законопроект о том, чтобы средства на мост были учтены в бюджете. Звучит и правда красиво, тем более что мост херсонцы ждут на протяжении десятилетий... если не вдаваться в детали. Потому что на самом деле оказалось, что и заявление о "пропаже" денег, и подача законопроекта об их "спасении" – не более чем манипуляция и пиар-ход, который никаких оснований под собой не имеет”, – подчеркнул блогер.

Он напомнил, что еще во время визита в Херсон в августе этот мостовой переход посетил президент Владимир Зеленский и пообещал, что субвенция будет выделена, а первая очередь моста откроется уже к 1 мая 2021 года. И все это – в рамках президентского проекта "Большое строительство". Об этом писал 20 августа сайт главы государства.

"Ну а теперь Игорь Колыхаев попросту "примазывается" к инициативе президента. Прекрасно понимая, что Зеленский – человек слова. И если Владимир Александрович что-то публично пообещал, то деньги обязательно найдут. И хотя заслуги Колыхаева в этом не будет, можно будет смело записать достройку моста на свой счет. Подобные обещания можно назвать манипуляцией, а можно и откровенной ложью. В особенности с учетом того, что данного нардепа уже неоднократно ловили на аналогичном – его же избиратели", – рассказал журналист.

Речь, по его словам, идет о жителях относящихся к его 184-му избирательному округу Берислава и Новой Каховки.

"В первом городе Колыхаев до выборов обещал выбить средства на модернизацию очистительных сооружений. Во втором – пролоббировать выделение средств на строительство бассейна. В итоге нового бассейна в Новой Каховке так и не появилось. Сточные воды Берислава без очистки текут в Днепр. И это не говоря про разбитые дороги, разруху и общую заброшенность округа, о которой говорят местные жители и пишут местные СМИ. Откровенно говоря, люди там окончательно разочаровались в своем кандидате. Но Колыхаеву это уже и неважно – он-то нацелился на пост мэра Херсона. Правда, методы этот деятель применяет те же, что и на выборах в Раду, – манипуляции, неправду и несбыточные обещания", – резюмировал Шнайдер.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2823709671237432&id=100007952790911

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Во второй тур выборов мэра Херсона вышли Колыхаев и Владимир Сальдо, который выдвигался от одноименного блока. Всего в выборах участвовало 17 кандидатов. Нынешний мэр Владимир Миколаенко не баллотировался. Херсонская городская территориальная избирательная комиссия назначила второй тур на 15 ноября, сообщила гражданская сеть "Опора".

Теги: Херсон, мост, местные выборы, Михаил Шнайдер, Игорь Колыхаев
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