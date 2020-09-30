Сальдо зарегистрировали кандидатом в мэры Херсона

Владимир Сальдо был мэром Херсона в 2002–2012 годах, сейчас он действующий депутат городского совета.

Херсонская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала действующего депутата городского совета, мэра Херсона в 2002–2012 годах Владимира Сальдо кандидатом на должность херсонского городского головы.

Его выдвинула партия "Блок Владимира Сальдо", кандидатуру единогласно поддержали участники конференции "Херсону – порядок и развитие", сообщает пресс-служба партии в распространенном 30 сентября в СМИ пресс-релизе.

"Мы объединились вокруг идеи навести порядок и вывести родной город на новый уровень стабильного развития, чтобы сделать его лучшим, привлекательным и комфортным для жизни. Эта идея воплощена в программе реальных действий, которую может реализовать сильный лидер и опытный руководитель – Владимир Сальдо", – заявил глава сельсовета Антоновки Херсонской области, второй номер в списке партии в горсовет Игорь Семенчев.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.