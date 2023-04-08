Комаровский: Украине нужен президент и вице-президент, нужна американская модель

"Про [президента Украины Владимира] Зеленского и [главу Офиса президента Украины Андрея] Ермака я могу сказать только одно: нам однозначно надо менять модель управления. Однозначно, 100%. Украине нужен президент и вице-президент. Однозначно. Вот нужна американская модель. Однозначно. Эта связка сейчас это однозначно доказала", – сказал он.

Также Комаровский отметил, что "в жизни Украины еще никогда не было президента с таким авторитетом, как сегодня у Владимира Александровича" Зеленского.

"С такими возможностями, с таким доверием общества – ну не было такого никогда. То есть он реально может заткнуть рот всем падлам", – объяснил педиатр.

Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube