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Комаровский: Украине нужен президент и вице-президент, нужна американская модель

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Украина является парламентско-президентской республикой
Украина является парламентско-президентской республикой
Фото: ЕРА

В Украине нужно менять модель политического управления. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил украинский врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский.

"Про [президента Украины Владимира] Зеленского и [главу Офиса президента Украины Андрея] Ермака я могу сказать только одно: нам однозначно надо менять модель управления. Однозначно, 100%. Украине нужен президент и вице-президент. Однозначно. Вот нужна американская модель. Однозначно. Эта связка сейчас это однозначно доказала", – сказал он.

Также Комаровский отметил, что "в жизни Украины еще никогда не было президента с таким авторитетом, как сегодня у Владимира Александровича" Зеленского.

"С такими возможностями, с таким доверием общества – ну не было такого никогда. То есть он реально может заткнуть рот всем падлам", – объяснил педиатр.

Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Модель президент и вице-президент сегодня существует в Соединенных Штатах. США являются президентской республикой.

Украина – парламентско-президентская республика.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Евгений Комаровский, политика, президент, вице-президент, педиатр
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