Конституционный Суд снял с повестки дня дело о конституционности закона о системе гарантирования вкладов

Конституционный Суд Украины планировал рассмотреть дело о конституционности закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" в закрытом режиме.

В июне КСУ возобновил слушания по делу о конституционности закона Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Конституционный Суд Украины снял с повестки дня на 3 ноября дело о конституционности закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Об этом свидетельствует обновленная повестка дня, размещенная на сайте суда.

По информации "Интерфакс-Украина" суд планировал рассмотреть дело в закрытом режиме. В таком формате на заседании не могут присутствовать ни Фонд, ни Национальный банк Украины (НБУ), говорится в сообщении.

15 сентября Конституционный Суд рассмотрел дело о законе "О системе гарантирования вкладов физических лиц" на открытой части пленарного заседания и перешел для принятия решения к закрытой части.

Представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский заявлял, что нет никаких оснований подвергать сомнению конституционность этого закона.

В июне КСУ возобновил слушания по делу о конституционности закона, пишет "Укринформ".

Председатель КСУ в 2018–2019 годах и судья Европейского суда по правам человека Станислав Шевчук в комментарии "Радио НВ" предупредил о риске коллапса банковской системы в случае признания неконституционным закона о системе гарантирования вкладов.