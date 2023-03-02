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Конституционный Суд Украины уравнял личность и государство в административном судопроизводстве

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КСУ рассматривал иск, поданный в феврале 2022 года
КСУ рассматривал иск, поданный в феврале 2022 года
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

1 марта Конституционный Суд Украины (КСУ) принял решение уравнять в правах личность и государство в вопросах административного судопроизводства. Об этом суд проинформировал 2 марта.

Иск в КСУ подавал 10 февраля 2022 года гражданин Вячеслав Плескач.

Он обращал внимание, что в Кодексе административного судопроизводства Украины есть дискриминация, "поскольку решение, принятое в пользу государства, апелляционному обжалованию не подлежит, а принятое не в его пользу – может быть обжаловано в апелляционном порядке".

Обосновывая свое решение, КСУ указал, что "в юридических отношениях между личностью с одной стороны и государством (в лице органов государственной власти) и другими органами публичной власти с другой лицо всегда является более слабой стороной, именно поэтому в государстве, управляемом правовластием, должны действовать административные суды, целью которых является защита лица против государства".

"Судебный контроль за исполнением судебного решения является первым элементом в юридическом механизме обеспечения исполнения судебного решения, особенно в случае, когда такое судебное решение принято в пользу лица в юридическом споре против органов публичной власти, их должностных лиц", – подчеркнул суд.

В КСУ напомнили, что в Конституции указано: "В Украине признается и действует принцип верховенства права".

Докладчиком в деле был судья Сергей Головатый.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Конституционный Суд, Сергей Головатый, дискриминация, КСУ, апелляция, судья, иск, суд
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