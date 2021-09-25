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ОАСК открыл производство по иску Тупицкого из-за конкурса в Конституционный Суд

Суд принял дело к рассмотрению по правилам упрощенного искового производства
Суд принял дело к рассмотрению по правилам упрощенного искового производства
Фото: depositphotos.com

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску бывшего главы Конституционного Суда Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина по поводу отбора кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента. Об этом в ОАСК сообщили 24 сентября.

Среди требований иска – признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии, которая утвердила объявление о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента.

Истцы также оспаривают действия конкурсной комиссии и Офиса президента Украины по размещению указанного объявления на сайте Офиса президента Украины и просят суд обязать конкурсную комиссию отозвать это объявление.

Суд принял дело к рассмотрению по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

Контекст:

Тупицкий фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. Его рассматривает Подольский райсуд Киева. Тупицкий заявлял, что "чист перед судом" и не будет скрываться от следствия.

29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы суда. 26 февраля 2021 года глава государства продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

27 марта 2021 года был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ в Верховном Суде.

14 июля Верховный Суд удовлетворил его иск. Указ Зеленского от 27 марта 2021 года №124/2021, которым было отменено назначение Тупицкого на пост судьи КСУ, признан противоправным и отменен в части, касающейся Тупицкого. Офис президента обжаловал решение Верховного Суда.

17 августа Зеленский подписал указ №365/2021, которым утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента, а также персональный состав конкурсной комиссии.

Теги: конкурс, Владимир Зеленский, КСУ, Александр Тупицкий, ОАСК
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