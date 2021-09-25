ОАСК открыл производство по иску Тупицкого из-за конкурса в Конституционный Суд

Среди требований иска – признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии, которая утвердила объявление о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента.

Истцы также оспаривают действия конкурсной комиссии и Офиса президента Украины по размещению указанного объявления на сайте Офиса президента Украины и просят суд обязать конкурсную комиссию отозвать это объявление.

Суд принял дело к рассмотрению по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.