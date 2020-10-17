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Корбан: Люди, которые находятся рядом с Коломойским, от него зависят. Он им всем должен. Пока не платит – ты к нему привязан

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, вероятно, задолжал и президенту Украины Владимиру Зеленскому, считает экс-соратник Коломойского, бизнесмен Геннадий Корбан.

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Многие партнеры Коломойского (на фото) "потерялись, потому что надеялись, что он что-то даст", сказал Корбан
Многие партнеры Коломойского (на фото) "потерялись, потому что надеялись, что он что-то даст", сказал Корбан
Фото: depositphotos.com

Украинский бизнесмен Геннадий Корбан в интервью "Бабелю", обнародованном 15 октября, рассказал, что бизнесмен Игорь Коломойский при взаимодействии с партнерами использует тактику "быть должным".

"Все люди, которые находятся рядом с [Коломойским], от него зависят. Он им всем должен. [...] А зачем, если он не хочет расходиться? Пока не платит – ты к нему привязан. Все время за ним ходишь, потому что он тебе должен. Многие партнеры потерялись, потому что надеялись, что он что-то даст. А он ничего не дает. Это намеренная тактика – быть должным. Я думаю, он и [президенту Украины Владимиру] Зеленскому должен", – рассказал Корбан.

Бизнесмен отметил, что в свое время сотрудничал с Коломойским "на взаимовыгодных условиях" и "никогда не лез в общие проекты", поэтому не зависел от своего экс-соратника.

Журналистка отметила, что соучредитель студии "Квартал 95" и помощник президента Украины Сергей Шефир в интервью "Бабелю" в мае 2019 года рассказывал о долге канала "1+1" перед студией (Коломойский – совладелец медиагруппы "1+1").

"Долг есть, но он постепенно гасится. Все законтрактовано. Если кто-то откажется, пойдем в суды. Нельзя сказать, что с "плюсами" просто, но то, что со сцены говорит "Квартал", не многие каналы согласны терпеть", – говорил Шефир.

Корбан считает, что рассчитывать на возвращение Коломойским долгов не стоит.

"Нужно просто плюнуть на эти долги, и все. Списать для себя. Не брать трубку и не слушать этот кошмар. Он [деньги] никогда не вернет. У него теперь к команде Владимира Зеленского куча кляуз: ему не вернули "ПриватБанк", это не сделано, то не сделано. Будет во-о-от такой список претензий и окажется, что на самом деле они ему должны", – пояснил бизнесмен.

Игорь Коломойский входит в первую десятку богатейших украинцев по версии "Forbes Украина". В мае 2020 года журнал оценивал его состояние в $1 млрд.

Теги: Геннадий Корбан, Игорь Коломойский, ПриватБанк, долги, Владимир Зеленский, Сергей Шефир
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