Корниенко о ролике Разумкова: Думаю, он больше маркетинговую цель преследовал

Первый замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не считает, что ролик спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который был обнародован перед открытием сессии парламента, можно оценивать как начало самостоятельной политической карьеры.

Первый замглавы парламентской фракции "Слуга народа" и председатель этой партии Александр Корниенко считает, что ролик спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова больше преследовал маркетинговые цели, чем политические. Об этом он сказал в интервью LB.ua, которое вышло 19 февраля.

Он назвал ролик Разумкова "интересным ходом" и сказал, что ролик ему понравился.

В то же время Корниенко не считает, что ролик можно оценивать как начало самостоятельной политической карьеры.

"Думаю, он больше маркетинговую цель преследовал. Открыл страничку [в Facebook], надо ее пушануть со старта. Это хороший повод, чтобы все об этом поговорили. Как технологи, мы с Дмитрием друг друга не комментируем, это некорректно. Но если коротко, мне кажется, что он хотел вложить смысл, связанный со стартом сессии: мол, пора работать, чтобы эта сессия была более продуктивной, чем прошлая, где были моменты по игорному бизнесу, по местным выборам, бюджету, из-за COVID-19 она много раз срывалась, были пробуксовки, словом", – сказал нардеп.

Он также заявил, что не видит конфликта между Разумковым и Офисом президента.

"Думаю, он преувеличен. Есть дискуссия по некоторым вопросам", – сказал политик.

Разумков был избран в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года, он был первым в списке партии "Слуга народа". С 29 августа 2019 года занимает пост спикера парламента.

После публикации ролика Разумков заявлял, что он рассчитан на его подписчиков в соцсетях. На вопрос, не готовится ли он к выборам, Разумков ответил, что в ближайшее время выборы в Украине не планируются.