Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Корниенко призвал усилить ответственность за оскорбление военнослужащих

После высказывания бывшего советника пятого президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова, который назвал "ублюдками" тех бойцов, которые на президентских выборах голосовали за Владимира Зеленского, председатель партии "Слуга народа" предложил наказывать за клевету в адрес украинских военных.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Корниенко призвал усилить ответственность за оскорбление военнослужащих / ГОРДОН

Фото: Слуга Народу / Facebook

Сегодня во время Согласительного совета председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко предложил усилить ответственность за оскорбление военнослужащих. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Корниенко подчеркнул, что в годовщину президентской кампании в общественном поле повысился "градус обсуждения" и снова появился "язык ненависти". Он отметил, что в адрес украинских военных стали звучать оскорбления, и добавил, что это делают люди, "связанные с бывшим верховным главнокомандующим".

Вероятно, глава партии имеет ввиду высказывание бывшего советника пятого президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова, который назвал "ублюдками" тех бойцов, которые на президентских выборах голосовали за Владимира Зеленского. 

"У нас есть предложение к обсуждению усилить ответственность за оскорбление и клевету в сторону военнослужащих. Вывести это отдельным пунктом. Понятно, что она и так есть, и так работает. Но в отношении военнослужащих, которые защищают нашу землю, нас ежедневно, ежеминутно, никто не имеет права их оскорблять, независимо от статуса – нынешнего или прошлого – этого человека и независимо от того, как он себя позиционирует", – сказал Корниенко.

15 февраля Зеленский заявил на Украинском ланче в Мюнхене, что Киев соглашается на совместный контроль территории ОРДЛО с "представителями временно оккупированных территорий" и ОБСЕ в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе. "Кто может обеспечивать безопасность [на оккупированной территории]? Мы видим, что это совместные патрули. Я поднимал этот вопрос на нормандской встрече, сейчас мы обсуждаем это в Минске. Я думаю, что у нас есть возможность дожать, то есть там будут как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ", – говорил президент.

"Зеленский на полном серьезе предложил рассмотреть идею совместного патрулирования, ага. Силами Вооруженных сил Украины, ОБСЕ и сепарами. Вместе весело шагать. То есть ни о каком разоружении уже и речь не идет. То есть ни о каком едином государстве Украина он уже не вспоминает. Хочется пожелать каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами", – написал Бирюков. Позже он свой пост удалил.

В комментарии "Обозревателю" экс-советник Порошенко сказал, что не хотел своим постом оскорбить ВСУ.

"Меня лишили права на личное мнение? Я не госслужащий, не служащий, не депутат и так далее и тому подобное. Верховный главнокомандующий, который пришел к власти в том числе благодаря голосованию военнослужащих, сказал, что он, в принципе, не против совместного патрулирования ВСУ, ОБСЕ и представителей "ДНР" и "ЛНР". Пост был связан именно с этим, а не с тем, что я ненавижу Вооруженные силы Украины", – заявил он.

Теги: Вооруженные силы Украины, клевета, Юрий Бирюков, Александр Корниенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Рита Ора показала, как ей делали новую татуировку
Рита Ора показала, как ей делали новую татуировку
Притула заговорил на русском языке
Притула заговорил на русском языке
Савик Шустер ищет будущую жену по примете, описанной индийским астрологом
Савик Шустер ищет будущую жену по примете, описанной индийским астрологом
  "Мир". Горбачева выпустила клип на трек "Мир", снятый в заповеднике "Каменнная могила". Видео
  "Мир". Горбачева выпустила клип на трек "Мир", снятый в заповеднике "Каменнная могила". Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS