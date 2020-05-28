Коррупционный скандал в "Укроборонпроме". Подозрение объявлено еще двум фигурантам

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, двое подозреваемых разработали преступную схему поставок комплектующих для военной техники на государственные предприятия концерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов.

Правоохранители сообщили о подозрении еще двум фигурантам уголовного производства о коррупционных схемах в оборонной сфере. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на странице в Facebook.

По информации САП, двое подозреваемых – представители конвертационного центра, с помощью которого легализовано 50 млн грн, полученных в результате неуплаты налогов.

Обоих фигурантов подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (пособничество в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, совершенное группой лиц в особо крупных размерах).

"В ходе досудебного расследования установлено, что в 2015 году два человека, которые фактически осуществляли управление обществом "Оптимумспецдеталь", разработали преступную схему поставок комплектующих для военной техники на государственные предприятия концерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов с таких операций", – отметили в САП.

По информации правоохранителей, в схеме также участвовал бывший директор "Оптимумспецдетали".

5 мая одного из подозреваемых – Виталия Жукова – Высший антикоррупционный суд отпустил под залог в размере 5,25 млн грн, сообщило "Слово и дело". Его также обязали носить электронный браслет, сдать на хранение загранпаспорта, прибывать по первому требованию к следователю, не отлучаться из Киева без разрешения, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, в частности предпринимателем Андреем Рогозой, и рядом свидетелей – бывшим генеральным директором "Укроборонпрома" Павлом Букиным, бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегом Гладковским и его сыном Игорем и другими. В САП уточнили, что срок действия меры пресечения – до 3 июня.

В этом деле, по данным издания, кроме Жукова и Рогозы, фигурируют также Игорь Волохач (был владельцем ООО "Оптимумспецдеталь" и директором), Роман Чуб (сменил Волохача на посту директора "Оптимумспецдетали") и Елена Иванюк (бухгалтер).

В марте 2019 года "Оптимумспецдеталь" оказалась в центре коррупционного скандала вокруг закупок "Укроборонпрома", о чем первыми рассказали журналисты программы "Наші гроші" (проект Bihus.info). По их данным, фигуранты схемы заработали минимум 250 млн грн во время войны на Донбассе.

В программе говорилось, что участники группы посредством фирм-прокладок скупали контрабандой подержанные запчасти к военной технике в России и в два – четыре раза дороже перепродавали их заводам "Укроборонпрома".

Скандал вокруг поставок комплектующих на военные заводы в 2019 году стал причиной отставки первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Гладковского и увольнения ряда руководителей предприятий концерна "Укроборонпром".

17 октября 2019 года Гладковского в аэропорту Борисполь задержали детективы НАБУ при попытке выехать из страны. Он объявил голодовку.

18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, Гладковский, будучи в должности первого замсекретаря СНБО, обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку грузовых авто МАЗ-6317 ("Богдан-6317") по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдан Моторс", конечным бенефициаром которого он является.

Также в НАБУ сообщили, что Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду недвижимости в центре Киева, а именно: $54 тыс. – за 2016 год, $63 тыс. – за 2017 год и $47,5 тыс. – за 2018 год.

19 октября Высший антикоррупционный суд отправил Гладковского под арест с альтернативой залога в 10,623 млн грн. В ВАКС объяснили, что залог соответствует сумме нанесенного ущерба.

21 октября семья внесла за Гладковского залог, он покинул СИЗО. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляцию на решение об избрании меры пресечения, но Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении этого ходатайства.