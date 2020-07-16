КС перешел к закрытой части рассмотрения "антиколомойского закона"

Закон, запрещающий возвращение национализированных банков прежним владельцам (в частности, "ПриватБанка" – бизнесмену Игорю Коломойскому), был принят 13 мая. На принятии документа настаивал Международный валютный фонд.

Конституционный Суд Украины 16 июля перешел к закрытой части заседания для принятия решения по делу о конституционности закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности" (так называемый антиколомойский закон). Об этом сообщается на сайте суда.

Законопроект в первом чтении был принят 30 марта, во втором – 13 мая, 21 мая закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Среди прочего документ исключает возможность возвращения "ПриватБанка", национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

Принятие этого закона, равно как и открытие рынка земли, были главными требованиями Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

11 июня в КСУ поступило обращение 64 народных депутатов с просьбой проверить документ на соответствие Основному закону Украины.

Авторы представления считают, что Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и связанным с ними государственным учреждениям предоставлены преимущества по обжалованию их актов перед другими участниками судебного процесса.

Кроме того, по мнению народных депутатов, законом нивелирован принцип верховенства права, основы состязательности и равенства участников судебного процесса и, таким образом, нарушено право на справедливый суд и эффективную судебную защиту истцов при обжаловании решений государственных органов.

Сроки вынесения решения по этому производству в сообщении Конституционного Суда не уточняются.