Конституционный Суд Украины проверит на соответствие закону ратификацию Харьковских соглашений, которые оставили в украинском Крыму Черноморский флот РФ

Производство начато по обращению 49 народных депутатов Украины. Они просят КС предоставить заключение о конституционности ратификации путем принятия закона "Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины" от 27 апреля 2010 №2153-VI.

"Субъект права на конституционное обращение утверждает, что несоответствие оспоренного соглашения "принципам обеспечения национальной безопасности, отсутствие нормативно-правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания, а также несоответствие указанного соглашения статьи 17 Основного закона Украины" является основанием для признания настоящего соглашения несоответствующим Конституции", – говорится в сообщении.

На одном из заседаний Большая палата суда определит форму конституционного производства по этому делу, судьей-докладчиком по делу назначен Сергей Головатый.