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Конституционный Суд Украины проверит на соответствие закону ратификацию Харьковских соглашений, которые оставили в украинском Крыму Черноморский флот РФ

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Судьей-докладчиком по делу назначен Сергей Головатый
Судьей-докладчиком по делу назначен Сергей Головатый
Фото: Конституційний Суд України / Facebook

Конституционный Суд Украины сообщил 14 апреля об открытии производства по делу о конституционности одобрения парламентом договора между Украиной и страной-агрессором Россией по пребыванию Черноморского флота РФ на территории Украины в 2010 году.

Производство начато по обращению 49 народных депутатов Украины. Они просят КС предоставить заключение о конституционности ратификации путем принятия закона "Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины" от 27 апреля 2010 №2153-VI.

"Субъект права на конституционное обращение утверждает, что несоответствие оспоренного соглашения "принципам обеспечения национальной безопасности, отсутствие нормативно-правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания, а также несоответствие указанного соглашения статьи 17 Основного закона Украины" является основанием для признания настоящего соглашения несоответствующим Конституции", – говорится в сообщении.

На одном из заседаний Большая палата суда определит форму конституционного производства по этому делу, судьей-докладчиком по делу назначен Сергей Головатый.

Контекст:

21 апреля 2010 года в Харькове на тот момент действующий президент Виктор Янукович подписал от имени Украины соглашение между Украиной и РФ. Этим документом на 25 лет был продлен срок пребывания Черноморского флота России в Севастополе. Со стороны России документ подписал президент РФ Дмитрий Медведев.

Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в Верховной Раде, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум.

В соответствии с соглашениями Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое.

В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене, в мае этого года суд разрешил его арест. Николаю Азарову, который возглавлял правительство в период подписания соглашений, предъявили подозрение по этому делу в марте прошлого года, в октябре его заочно арестовали.

В июле 2022 года о подозрении в совершении государственной измены при разработке проекта Харьковских соглашений уведомлены бывший министр юстиции Александр Лавринович и бывший министр иностранных дел Константин Грищенко.

Теги: Верховная Рада, Россия, Крым, Украина, Конституционный Суд, Сергей Головатый, Черноморский флот РФ, народные депутаты, законодательство, Харьковские соглашения
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