Кулеба о визите Зеленского в США: Будет историей успеха, будут конкретные договоренности

Кулеба: Визит такого уровня в такой момент – это очень сложная задача Фото: ЕРА

"Будет историей успеха, будут конкретные договоренности... Самое позитивное впечатление мое из-за того, что есть позитивная атмосфера в связи с подготовкой визита. И демократы, и республиканцы единодушны в том, чтобы поддержать Украину", – сказал Кулеба.

Он добавил, что на данный момент продолжается усиленная подготовка организации визита Зеленского в США.

"МИД в буквальном смысле не спит. Люди работают под сильной нагрузкой, но нас вдохновляет то, что мы работаем для Украины, чтобы делать ее сильнее. Визит такого уровня в такой момент - это очень сложная задача. Ведется очень системная работа. Это сложно, потому что еще День Независимости впереди. Сложно, но приятно", – сказал Кулеба.