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Кулеба о визите Зеленского в США: Будет историей успеха, будут конкретные договоренности

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Кулеба: Визит такого уровня в такой момент это очень сложная задача
Кулеба: Визит такого уровня в такой момент – это очень сложная задача
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США будет успешным и результативным. Об этом он рассказал на брифинге 13 августа, который транслировался на странице МИД в Facebook.

"Будет историей успеха, будут конкретные договоренности... Самое позитивное впечатление мое из-за того, что есть позитивная атмосфера в связи с подготовкой визита. И демократы, и республиканцы единодушны в том, чтобы поддержать Украину", – сказал Кулеба.

Он добавил, что на данный момент продолжается усиленная подготовка организации визита Зеленского в США.

"МИД в буквальном смысле не спит. Люди работают под сильной нагрузкой, но нас вдохновляет то, что мы работаем для Украины, чтобы делать ее сильнее. Визит такого уровня в такой момент - это очень сложная задача. Ведется очень системная работа. Это сложно, потому что еще День Независимости впереди. Сложно, но приятно", – сказал Кулеба.

Контекст:

Визит Зеленского в США, должен состояться 30 августаГлавной темой визита и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил Кулеба.

5 июля на форуме "Украина 30" Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: "Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным".

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