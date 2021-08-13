Кулеба о визите Зеленского в США: Будет историей успеха, будут конкретные договоренности

"Будет историей успеха, будут конкретные договоренности... Самое позитивное впечатление мое из-за того, что есть позитивная атмосфера в связи с подготовкой визита. И демократы, и республиканцы единодушны в том, чтобы поддержать Украину", – сказал Кулеба.
Он добавил, что на данный момент продолжается усиленная подготовка организации визита Зеленского в США.
"МИД в буквальном смысле не спит. Люди работают под сильной нагрузкой, но нас вдохновляет то, что мы работаем для Украины, чтобы делать ее сильнее. Визит такого уровня в такой момент - это очень сложная задача. Ведется очень системная работа. Это сложно, потому что еще День Независимости впереди. Сложно, но приятно", – сказал Кулеба.
Визит Зеленского в США, должен состояться 30 августа. Главной темой визита и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил Кулеба.
5 июля на форуме "Украина 30" Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: "Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным".