Кулеба о высказываниях Саакашвили о властях Грузии: Частное лицо выступает, а государство за это "огребает"

Председатель Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является частным лицом, потому, комментируя ситуацию в Грузии, не представляет позицию Украины. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Ситуация вызывает сожаление, потому что, по сути, происходит следующее: есть гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, но который активно комментирует ситуацию в Грузии в преддверии выборов, этим гражданином является Михаил Саакашвили, и каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в министерство иностранных дел Грузии и высказывают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. То есть тут дисбаланс в чем? Что частное лицо выступает, а государство за это, прошу прощения, "огребает", – сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что Украина ценит дружбу с грузинскими партнерами и надеется на ее продолжение.
"Мы понимаем ситуацию в Грузии, она очень чувствительная в преддверии выборов, мы чрезвычайно ценим дружбу с нашими грузинскими партнерами, соседями по Черному морю и рассчитываем на стабилизацию отношений и устранение этого раздражителя. Потому что я глубоко убежден, что заявления ни одного частного лица не могут разрушить или подвесить ни отношения между нашими народами, ни отношения между нашими государствами", – добавил Кулеба.
С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
9 июля в видеообращении, опубликованном в YouTube, он заявил о нелегитимности грузинской власти. "У нас нет правительства. Я считаю, что грузинское правительство абсолютно нелегитимно. Я не признаю ни на секунду его легитимности, и я не признаю ни на секунду легитимности этой ситуации в Грузии. Это нелегальная ситуация", – говорил Саакашвили.
В связи с этим министерство иностранных дел Грузии вызвало на беседу посла Украины Игоря Долгова.
Позже Саакашвили сказал, что смена "прорусского правительства Грузии" соответствует национальным интересам Украины.