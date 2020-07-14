Кулеба о высказываниях Саакашвили о властях Грузии: Частное лицо выступает, а государство за это "огребает"

Украина ценит дружбу с грузинскими партнерами и надеется на ее продолжение, заявления частного лица Михаила Саакашвили не могут разрушить ни отношения между народами, ни отношения между государствами, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Председатель Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является частным лицом, потому, комментируя ситуацию в Грузии, не представляет позицию Украины. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Ситуация вызывает сожаление, потому что, по сути, происходит следующее: есть гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, но который активно комментирует ситуацию в Грузии в преддверии выборов, этим гражданином является Михаил Саакашвили, и каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в министерство иностранных дел Грузии и высказывают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. То есть тут дисбаланс в чем? Что частное лицо выступает, а государство за это, прошу прощения, "огребает", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина ценит дружбу с грузинскими партнерами и надеется на ее продолжение.

"Мы понимаем ситуацию в Грузии, она очень чувствительная в преддверии выборов, мы чрезвычайно ценим дружбу с нашими грузинскими партнерами, соседями по Черному морю и рассчитываем на стабилизацию отношений и устранение этого раздражителя. Потому что я глубоко убежден, что заявления ни одного частного лица не могут разрушить или подвесить ни отношения между нашими народами, ни отношения между нашими государствами", – добавил Кулеба.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

9 июля в видеообращении, опубликованном в YouTube, он заявил о нелегитимности грузинской власти. "У нас нет правительства. Я считаю, что грузинское правительство абсолютно нелегитимно. Я не признаю ни на секунду его легитимности, и я не признаю ни на секунду легитимности этой ситуации в Грузии. Это нелегальная ситуация", – говорил Саакашвили.

В связи с этим министерство иностранных дел Грузии вызвало на беседу посла Украины Игоря Долгова.

Позже Саакашвили сказал, что смена "прорусского правительства Грузии" соответствует национальным интересам Украины.