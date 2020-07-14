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Кулеба о высказываниях Саакашвили о властях Грузии: Частное лицо выступает, а государство за это "огребает"

Украина ценит дружбу с грузинскими партнерами и надеется на ее продолжение, заявления частного лица Михаила Саакашвили не могут разрушить ни отношения между народами, ни отношения между государствами, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Саакашвили периодически критикует власти Грузии
Саакашвили периодически критикует власти Грузии
Фото: ЕРА

Председатель Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является частным лицом, потому, комментируя ситуацию в Грузии, не представляет позицию Украины. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Ситуация вызывает сожаление, потому что, по сути, происходит следующее: есть гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, но который активно комментирует ситуацию в Грузии в преддверии выборов, этим гражданином является Михаил Саакашвили, и каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в министерство иностранных дел Грузии и высказывают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. То есть тут дисбаланс в чем? Что частное лицо выступает, а государство за это, прошу прощения, "огребает", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина ценит дружбу с грузинскими партнерами и надеется на ее продолжение.

"Мы понимаем ситуацию в Грузии, она очень чувствительная в преддверии выборов, мы чрезвычайно ценим дружбу с нашими грузинскими партнерами, соседями по Черному морю и рассчитываем на стабилизацию отношений и устранение этого раздражителя. Потому что я глубоко убежден, что заявления ни одного частного лица не могут разрушить или подвесить ни отношения между нашими народами, ни отношения между нашими государствами", – добавил Кулеба.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

9 июля в видеообращении, опубликованном в YouTube, он заявил о нелегитимности грузинской власти. "У нас нет правительства. Я считаю, что грузинское правительство абсолютно нелегитимно. Я не признаю ни на секунду его легитимности, и я не признаю ни на секунду легитимности этой ситуации в Грузии. Это нелегальная ситуация", – говорил Саакашвили.

В связи с этим министерство иностранных дел Грузии вызвало на беседу посла Украины Игоря Долгова.

Позже Саакашвили сказал, что смена "прорусского правительства Грузии" соответствует национальным интересам Украины.

Теги: Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, МИД Украины, МИД Грузии, Дмитрий Кулеба
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