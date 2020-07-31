Кулеба обеспокоен интервью посла Венгрии и развитием диалога

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что его беспокоят высказывания венгерского посла Иштвана Ийдярто о продлении вето на заседания комиссии Украина – НАТО. Министр подчеркнул, что Украина внесла в закон об образовании все изменения, рекомендованные Венецианской комиссией.

Посол Венгрии считает, что его страна не видит прогресса в обеспечении прав национальных меньшинств в Украине Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что удивлен заявлением венгерского посла Иштвана Ийдярто о продлении вето на заседания комиссии Украина – НАТО и хочет выяснить причину таких высказываний дипломата. Об этом он рассказал на брифинге в Киеве 31 июля, сообщает "Европейская правда".

Ийдярто в интервью "Интерфакс-Украина" 29 июля сказал, что Венгрия собирается и дальше сохранять вето на заседания комиссии Украина – НАТО на уровне министров.

"Нас удивило интервью венгерского посла, и мы сейчас изучаем, что стоит за этим интервью. Потому что то, о чем мы договаривались с венгерским министром Петером Сийярто, которого я знаю как человека слова, – это провести три заседания и согласовать текст совместного меморандума президента Зеленского и премьера Орбана", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что два таких заседания состоялись, оставалось провести только заседание группы по вопросам образования.

"Единственное затруднение возникло с тем, что венгерская сторона ограничила въезд из-за пандемии. Я получил письмо от Петера Сийярто с предложением перенести заседание на сентябрь. Мне будет обидно, если интервью свидетельствует об изменении позиции венгерской стороны и попытке, скажу дипломатично, перенастроить переговорный процесс", – добавил Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина внесла в закон об образовании все изменения, рекомендованные Венецианской комиссией, поэтому этот вопрос закрыт.

"Украина ожидает визита премьер-министра Орбана в Украину", – резюмировал Кулеба.

Ийдярто считает, что венгерская сторона не видит прогресса в обеспечении прав национальных меньшинств.

"Украина должна вернуться к политике, которую она вела до принятия закона "Об образовании", закона "О высшем образовании" и закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это три закона, которые резко критиковала венгерская сторона", – говорил посол Венгрии.

С 2017 года Венгрия блокирует заседания комиссии Украина – НАТО на уровне министров: Будапешт требует внести изменения в закон Украины "Об образовании", которым расширяется использование государственного языка в школьном обучении. По мнению венгерских властей, документ угрожает будущему венгерского меньшинства в Украине.