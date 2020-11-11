Кулеба: Украина еще несколько месяцев назад разорвала соглашение с РФ о торговых представительствах

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украина не против, что Россия закрыла свое торгпредставительство в Украине.

Кулеба о российских торговых представительствах в Украине: Мы не против, что Россия их закрыла и для себя Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что Украина разорвала соглашение с РФ о торговых представительствах несколько месяцев назад.

Так он прокомментировал информацию, что РФ решила закрыть торговые представительства в Украине и Литве.

"Украина по инициативе МИД разорвала российско-украинское соглашение о торговых представительствах еще три месяца назад. Но мы не против, что Россия их закрыла и для себя", – написал Кулеба в Twitter.

Украіна за ініціативою МЗС розірвала російсько-українську угоду про торгові представництва ще три місяці тому. Але ми не проти, що Росія їх закрила і для себе https://t.co/mY5OCjae5I — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 11, 2020

17 августа Украина прекратила соглашение с Россией о взаимном учреждении торговых представительств. Оно действовало с октября 1992 года.

Замглавы МИД Украины Василий Боднар в июне 2020 года заявлял, что с момента оккупации Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе Украина расторгла около 150 из 453 договоров и соглашений с РФ, в том числе один из базовых договоров – о дружбе, сотрудничестве и партнерстве (этот документ утратил силу 1 апреля 2019 года).