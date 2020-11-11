Россия решила закрыть торговые представительства в Украине и Литве

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о закрытии торговых представительств в Литве и в Украине 7 ноября. Таким образом, торговые представительства России теперь есть в 58 странах.

Правительство России решило закрыть торговые представительства в Литве и в Украине. Такое постановление опубликовано на российском официальном портале правовой информации 11 ноября.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал это постановление 7 ноября.

"1. Ликвидировать: торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике, торговое представительство РФ на Украине. 2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты правительства Российской Федерации", – сказано на первой странице постановления.

Согласно документу, в обновленном перечне государств, в которых учреждены торговые представительства России, теперь 58 стран.

Закрыть представительства российское министерство промышленности и торговли предлагало еще 16 сентября этого года. Тогда ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту министерство сообщало о неперспективной работе российского представительства в Литве, отмечая падение товарооборота между странами (на 31,8% за первое полугодие 2020 года) и приостановление деятельности межправительственной российско-литовской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству.

В этой же записке сказано, что в Украине торговое представительство РФ рекомендуется закрыть из-за того, что в августе Кабинет Министров Украины прекратил соглашение с Россией о взаимном учреждении торговых представительств.

Замглавы МИД Украины Василий Боднар в июне 2020 года заявлял, что с момента оккупации Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе Украина расторгла около 150 из 453 договоров и соглашений с РФ, в том числе один из базовых договоров – о дружбе, сотрудничестве и партнерстве (этот документ утратил силу 1 апреля 2019 года).