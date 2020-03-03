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Дмитрий Литвин
Дмитрий Литвин

Журналист.


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Экономические проблемы так нарастают, что придется искать деньги везде. Торговля землей, игорный бизнес, было бы правильно легализовать марихуану

Коротко по ситуации.

1. Отставка Гончарука ничего не решит для тех, кто ее активнее всего пробивает. Проблемы у вас – не от Гончарука, а от самой потребности страны в переменах и от западного консенсуса по Украине, в том числе по "ПриватБанку", приватизации и детенизации процессов. Кто бы ни был после Гончарука, ему придется заниматься тем же самым и примерно так же. И получать новую программу от МВФ. Может, у кого-то получилось бы более решительно и четко, но вряд ли это возможно, если нет самостоятельного права посылать подальше оппонирующие центры интересов.

2. Отставка Рябошапки может стать самым проблемным решением из всех, которые обсуждаются. Потому что это было назначение с принципиальным системным смыслом. Через реформу прокуратуры как центрального элемента правоохранительной системы предполагалось повлиять и на всю эту систему. Меняешь прокуратуру – значит, делаешь честными обвинение и интересы государства в судах. Это само по себе автоматически влечет перемены во всех следственных органах, которые замыкаются на прокуратуру. Сейчас прокуратура в разобранном состоянии. Но не в коррумпированном. Убрать Рябошапку – значит, убрать не просто какого-то человека, а сам тот системный смысл, который был заложен в его назначение. У кого-то сейчас есть другой какой-то системный смысл для правоохранителей? Что-то не видно.

3. Точно заслуживают отставки Минздрав и Минсоцполитики. В первом случае министр откровенно слабее, чем ее же заместители. Во втором случае у нас полностью исчезла социальная политика как явление и вряд ли кто-то вообще может без Google сказать, как зовут министра и чем министр занимается уже полгода.

4. Чего точно не хватает правительству, так это нормальной аппаратной работы. Например, если есть решение по платежкам, то это решение некому дожать до исполнения во всех регионах. Если должно появиться решение об индексации пенсий, то правительство должно выйти с ним раньше, чем выйдут оппоненты с плачем на тему того, как правительство отказалось от индексации. Это можно решить вице-премьерами.

5. Экономические проблемы в стране так нарастают, что придется искать деньги везде, где только можно. Легализовывать все и побыстрее – торговлю землей, игорный бизнес, было бы правильно легализовать марихуану. Это миллиарды долларов! Если украинцы могут на этом легально зарабатывать в Канаде и в Америке, то почему не могут в Украине? Плюс приватизация, плюс концессии, плюс все что угодно, что может дать новую легальную деловую активность, то есть новые деньги и контакты, которые перерастут в новые деньги. Если этого не сделать сейчас и полагаться только на олдскул типа старой промышленности или гоняться с кассовым аппаратом за каждым существующим предпринимателем, то все равно придется это делать потом, только в худших условиях и с потерей времени, когда можно было создать новых предпринимателей вдобавок к существующим.

6. Многих раздражает министерство финансов. Можно кого угодно поставить министром, но все равно там придется делать то же самое, что делает Маркарова. Брать новые долги, менять старый дорогой долг новым долгом подешевле и нервно реагировать на каждого, кто хочет нарастить расходы. Кто-то придумал что-то другое для Министерства финансов в нашей ситуации? Ну, значит, это или заявка на Нобелевскую премию или веселенькое самоубийство.

Источник: Дмитрий Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Кабинет Министров, МВФ, отставка, Руслан Рябошапка, Дмитрий Литвин, Алексей Гончарук
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