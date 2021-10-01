Лабазюк, Заболоцкий, Воробей. "Главком" проанализировал, кто во власти защищает агрохолдинги от налогов

По мнению журналистов "Главкома", аграриев обходят вниманием, так как они имеют влиятельных защитников во властных кабинетах Фото: depositphotos.com

"Это понимают все специалисты. Даже главный лоббист проекта №5600, председатель комитета по финансам, налогам и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил в своем интервью о несправедливом "перекосе" в налогообложении в пользу аграриев. Но если он об этом знает, почему не пытается бороться с необлагаемыми сверхприбылями агрохолдингов?" – пишут авторы статьи.

По мнению журналистов, аграриев обходят вниманием, так как они имеют влиятельных защитников во властных кабинетах – как в министерствах, так и в Верховной Раде.

"В Министерстве финансов на страже интересов крупных аграриев стоит заместитель министра Светлана Воробей, которая, к слову, занималась разработкой "налогового" проекта. В ее объемном "портфолио" – работа помощником депутата от "Слуги народа" Марьяна Заблоцкого, который до прихода в парламент был лидером Украинской аграрной ассоциации и продолжает держать марку главного лоббиста аграриев (а по совместительству – еще и производителей табачных изделий). А у самой Воробей в советниках Ольга Богданова – заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета. Также Воробей – частый гость престижных ивентов, оплаченных лоббистскими аграрными ассоциациями", – отмечает издание.

Именно поэтому, объясняют авторы, даже те несколько "небольших жесткостей по АПК", которые были в первоначальном проекте закона, усилиями Воробей были изъяты при подготовке к рассмотрению во втором чтении.

Также среди аграрных лоббистов журналисты назвали "аграрную" группу депутатов "Довіра" в Верховной Раде, которая ориентируются на совладельца агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского. Несколько депутатов связывают с владельцем "Мироновсого хлебопродукта" Юрием Косюком, утверждают расследователи.

"Несколько крупных аграриев входят в "За майбутнє", в том числе Сергей Лабазюк из Хмельницкой области, почетный президент агрохолдинга Vitagro, входящий в топ-100 самых богатых украинцев в 2021 году по версии журнала Forbes. Его жена Виолетта – председатель Хмельницкого облсовета. Группы "За майбутнє" и "Довіра" старательно выполняют свой долг перед властью и дают голоса за нужные законопроекты, а в обмен получают нужные льготы", – резюмирует "Главком".