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Лабазюк, Заболоцкий, Воробей. "Главком" проанализировал, кто во власти защищает агрохолдинги от налогов

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По мнению журналистов "Главкома", аграриев обходят вниманием, так как они имеют влиятельных защитников во властных кабинетах
По мнению журналистов "Главкома", аграриев обходят вниманием, так как они имеют влиятельных защитников во властных кабинетах
Фото: depositphotos.com

Несмотря на рекордные прибыли аграриев, которые достигают миллиардов гривен, государственный бюджет получает от них немного, потому что агрохолдинги находятся в льготной четвертой группе налогообложения, которая дает им возможность вообще не платить налог на прибыль, пишет "Главком" в статье "Урожай в кладовке, но не в бюджете. Почему власть боится раскулачить крупнейших агробаронов?". Издание проанализировало, как из "ресурсного" законопроекта №5600 убрали все позиции, которые могли реально уменьшить сверхприбыли, и какие именно лоббисты аграриев в этом принимали участие.

"Это понимают все специалисты. Даже главный лоббист проекта №5600, председатель комитета по финансам, налогам и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил в своем интервью о несправедливом "перекосе" в налогообложении в пользу аграриев. Но если он об этом знает, почему не пытается бороться с необлагаемыми сверхприбылями агрохолдингов?" – пишут авторы статьи.

По мнению журналистов, аграриев обходят вниманием, так как они имеют влиятельных защитников во властных кабинетах – как в министерствах, так и в Верховной Раде.

"В Министерстве финансов на страже интересов крупных аграриев стоит заместитель министра Светлана Воробей, которая, к слову, занималась разработкой "налогового" проекта. В ее объемном "портфолио" – работа помощником депутата от "Слуги народа" Марьяна Заблоцкого, который до прихода в парламент был лидером Украинской аграрной ассоциации и продолжает держать марку главного лоббиста аграриев (а по совместительству – еще и производителей табачных изделий). А у самой Воробей в советниках Ольга Богданова – заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета. Также Воробей – частый гость престижных ивентов, оплаченных лоббистскими аграрными ассоциациями", – отмечает издание.

Именно поэтому, объясняют авторы, даже те несколько "небольших жесткостей по АПК", которые были в первоначальном проекте закона, усилиями Воробей были изъяты при подготовке к рассмотрению во втором чтении.

Также среди аграрных лоббистов журналисты назвали "аграрную" группу депутатов "Довіра" в Верховной Раде, которая ориентируются на совладельца агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского. Несколько депутатов связывают с владельцем "Мироновсого хлебопродукта" Юрием Косюком, утверждают расследователи.

"Несколько крупных аграриев входят в "За майбутнє", в том числе Сергей Лабазюк из Хмельницкой области, почетный президент агрохолдинга Vitagro, входящий в топ-100 самых богатых украинцев в 2021 году по версии журнала Forbes. Его жена Виолетта – председатель Хмельницкого облсовета. Группы "За майбутнє" и "Довіра" старательно выполняют свой долг перед властью и дают голоса за нужные законопроекты, а в обмен получают нужные льготы", – резюмирует "Главком".

Контекст:

Голосование за законопроект №5600 запланировано на 5 октября, ко второму чтению подали почти 12 тисяч правок.

Теги: налоги, сельское хозяйство, льготы, законопроект, финансы, Ольга Богданова, Сергей Лабазюк, Кернел, АПК, Мироновский хлебопродукт, Даниил Гетманцев, лоббисты, За майбутнє, Довіра
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