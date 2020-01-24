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Лещенко: Решение о виновности или невиновности Охендовского не принято, но он своего добился

В срок следствия был зачтен весь период, пока следствие в отношении бывшего главы Центральной избирательной комиссии Украины Михаила Охендовского было приостановлено в связи с исполнением международного поручения, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший народный депутат Украины Сергей Лещенко.

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Лещенко: Со времен работы в антикоррупционном комитете Рады Охендовский искал разные способы, как выйти из этого уголовного дела
Лещенко: Со времен работы в антикоррупционном комитете Рады Охендовский искал разные способы, как выйти из этого уголовного дела
Фото: Сергій Лещенко / Facebook

Бывший глава Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский добился закрытия дела против себя, несмотря на то, что решение о его виновности или невиновности так и не было принято, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший народный депутат Украины Сергей Лещенко.

"Я не представляю НАБУ и САП и не могу комментировать от их имени. По моей информации, со времен работы в антикоррупционном комитете Рады Охендовский искал разные способы, как выйти из этого уголовного дела. В итоге, решением суда он добился отмены постановления, которым было остановлено следствие по его делу в связи с исполнением международного поручения. Это нужное Охендовскому решение было вынесено. И, поскольку такие решения не обжалуются в апелляции, он добился цели – весь период, пока следствие было приостановлено в связи с исполнением международного поручения, был зачтен в срок следствия. Это означает, что был превышен срок на проведение следствия. И дело было закрыто в связи с истечением сроков. Это значит, что никаких решений о виновности или невиновности Охендовского принято не было, но нужного ему решения он добился", – подчеркнул Лещенко.

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Охендовского.

Его подозревали в получении более 1,2 млн грн взяток из "черной кассы" Партии регионов.

В октябре 2016 года глава САП Назар Холодницкий говорил, что его ведомство проверяет четыре факта возможного получения Охендовским средств из "черной кассы". 13 декабря Охендовскому вручили подозрение.

21 декабря 2016-го Соломенский суд Киева избрал меру пресечения главе ЦИК в виде личного обязательства.

Первым о "черной бухгалтерии" Партии регионов 28 мая 2016 года заявил бывший замглавы Службы безопасности Украины Виктор Трепак. Он сообщил, что передал в НАБУ массив документов, свидетельствующих, по его словам, о системе подкупов и фальсификаций, которые сопровождали приход к власти Виктора Януковича и его окружения.

31 мая часть этих документов опубликовали народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко и главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева-Боровик.

Охендовский возглавлял ЦИК с 2013-го по 2018 год.

Теги: Сергей Лещенко, Михаил Охендовский, антикоррупционная прокуратура, САП
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