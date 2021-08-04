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Лидер партии "УДАР Виталия Кличко" во Львовской области Юринец: Украина должна избегать кабальных кредитных условий со стороны Китая

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Оксана Юринец: Украина не имеет права менять европейскую перспективу на китайские кредиты
Оксана Юринец: Украина не имеет права менять европейскую перспективу на китайские кредиты
Фото: Оксана Юринець / Facebook

Укрепление отношений Украины с Китаем в том виде, который предлагает власть, представляет угрозу для безопасности Украины. Об этом заявила председатель партии "УДАР Виталия Кличко" во Львовской области Оксана Юринец на своей странице в Facebook.

"Известно, что Китай выдает кредиты только под государственные гарантии. И в случае нарушения условий кредитного договора требует передать в его собственность объекты государственной собственности или землю. Кроме того, заставляет использовать китайские товары и специалистов при реализации проекта, на который выдан кредит", – отметила она.

Лидер партии "УДАР Виталия Кличко" во Львовской области напомнила, что Украина уже имеет негативный опыт сотрудничества с Китаем. В частности, Житомирская окружная дорога, которую должна была построить китайская компания Sinohydro Corporation Ltd, до сих пор не достроена.

"Укравтодор" инициировал расторжение договора подряда за нарушение условий договора и сроков работ, прокуратура открыла несколько уголовных дел в отношении этого объекта, отметила она. Похожая ситуация сложилась в Черногории, которая получила от Китая кредит на строительство новой магистрали на условиях привлечения к строительству китайских компаний. В итоге она также получила проблемный объект, а к тому же вынуждена была просить кредит у ЕС, чтобы вернуть Китаю долг, написала Юринец.

Украинская сторона должна четко осознавать те серьезные риски и угрозы, которые несут подобные договоренности, заявила политик и подчеркнула, что Украина должна отстаивать прежде всего собственные экономические интересы, избегая кабальных кредитных условий. Она призвала не забывать, что у Китая давние дружеские отношения с Россией и финансовая зависимость Украины от Китая может стать началом "разворота на Восток", а это угроза для безопасности и европейского курса нашего государства.

"Украина не имеет права менять европейскую перспективу на китайские кредиты. Государственная власть всегда должна помнить о европейском выборе, за который украинцы заплатили кровью, и не подменять глобальные национальные интересы краткосрочной выгодой. За все это придется дорого платить потом", – отметила Оксана Юринец.

https://www.facebook.com/oksana.yurynets/posts/4492823160780916

Контекст:

30 июня Украина и Китай подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры. Документ предусматривает привлечение компаний и финансовых учреждений Китая к строительству в Украине объектов железнодорожного транспорта, портов и аэропортов, коммуникаций и развитию других проектов.

13 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, во время которого шла речь о привлечении китайской стороны к реализации инфраструктурных проектов в рамках программы "Большое строительство".

Теги: УДАР, Китай, Си Цзиньпин, КНР, кредиты, Оксана Юринец, Большое строительство
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