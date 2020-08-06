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Лукашенко: Януковичу я все простил

В бытность президентом Украины Виктор Янукович отказался приглашать белорусского коллегу Александра Лукашенко на международный форум в Киев. Несмотря на это, Лукашенко поддерживал Януковича во время Майдана, о чем рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

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Лукашенко: Янукович закрыл пролет для моего самолета
Лукашенко: Янукович закрыл пролет для моего самолета
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжал общаться с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем после его бегства из Украины, хотя раньше у них случались серьезные разногласия. Об этом белорусский лидер рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Лукашенко напомнил, что в апреле 2011 года должен был посетить международный форум в Киеве, а затем встретиться с Януковичем и президентом России Дмитрием Медведевым в Чернобыле. Однако из-за угрозы бойкота форума со стороны Еврокомиссии приглашение белорусскому президенту было отозвано.

"Запад на него поддавил: "Ну что там Лукашенко?.." Он отказался принимать меня в Украине. А когда я сказал: "Я не нуждаюсь ни в каких разрешениях, чтобы прилететь к себе домой, в Украину", – он закрыл пролет для моего самолета", – заявил собеседник Гордона.

Во время Майдана 2014 года Лукашенко поддерживал Януковича, потому что "не хотел, чтобы революция эта произошла". Он признал, что бегство украинского президента стало для него неожиданностью.

"Но я ему все простил. Мы с ним несколько раз созванивались, особенно когда у него сын погиб и прочее. Ну, всякое бывает в жизни... Человек допустил слабину. Нельзя быть злопамятным. Поэтому не скажу, что у нас сегодня плохие отношения", – отметил Лукашенко.

Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. В феврале 2014-го после Революции достоинства сбежал в Россию.

В Украине против экс-президента было открыто несколько уголовных производств. В январе 2019 года Оболонский райсуд Киева признал его виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил к 13 годам лишения свободы. Янукович не участвовал в процессе.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Виктор Янукович, Киев, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Еврокомиссия, Революция достоинства
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