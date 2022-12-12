Львовская табачная фабрика заявила о подаче исков в суд за клевету, отсуженные деньги обещает направить ВСУ

"В ноябре – декабре 2022 года на предприятие и одного из его владельцев совершен ряд информационных атак с целью дискредитировать нашу деловую репутацию и нанести вред нашей деятельности. Для этого были задействованы как публичные футбольные функционеры разного уровня Украины, так и анонимные каналы распространения информации, в частности из-за границы. В связи с этим со всей ответственностью заявляем, что наша компания работает исключительно в рамках правового поля Украины, соблюдая все нормы законов и других регуляторных актов, в частности, по уплате налогов", – сказано в заявлении.

В пресс-службе сообщили, что "Марвел Интернешнл Тобакко групп" в 2018 году заплатила 2,892 млрд грн налогов, в 2019 году – 3,299 млрд, в 2020-м – 7,209 млрд, в 2021-м – 4,099 млрд, а в 2022 году – 4,709 млрд грн, на предприятии стабильно работает и получает зарплату более полутора тысячи сотрудников.

"С первых дней российской военной агрессии в отношении Украины предприятие активно оказывает помощь вынужденным переселенцам, прибывшим в западную Украину, обеспечивая их, в частности, продуктами питания и предметами личной гигиены. Особое внимание уделяем поддержке Вооруженных сил Украины, оказывая нашим защитникам материальную и техническую помощь – ее не останавливали ни на день. За это были неоднократно отмечены рядом наград командованием ВСУ. В нынешних условиях беспрецедентной кампании по дискредитации ООО "Марвел Интернешнл Тобакко групп" и одного из ее владельцев мы вынуждены обратиться в суд с многомиллионными исками по поводу инициаторов и исполнителей лживых и ничтожных инсинуаций. Юристы в рамках судебного процесса опровергнут и отвергнут всю лживую клевету в адрес предприятия и одного из собственников. Как, например, по получению в использовании производственных мощностей других фабрик, закрытых правоохранительными органами", – подчеркнули в компании.

В "Марвел Интернешнл Тобакко групп" добавили, что полученные по результатам судебных заседаний деньги будут сразу направлены на поддержку Вооруженных сил Украины.

"Призываем СМИ воздержаться от распространения ложной информации о деятельности ООО "Марвел Интернешнл Тобакко групп" и его акционеров. Ничтожность всех инсинуаций докажет суд. В свою очередь предприятие готово ответить на все журналистские запросы о своей деятельности", – подытожили в пресс-службе.