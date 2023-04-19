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МАГАТЭ провело необъявленные проверки на Ровенской и Хмельницкой АЭС

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Замечаний от инспекторов МАГАТЭ по итогам проверок не было
Замечаний от инспекторов МАГАТЭ по итогам проверок не было
Фото: depositphotos.com

На Ровенской и Хмельницкой АЭС 18 апреля успешно провели необъявленные инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщила Госинспекция ядерного регулирования Украины.

Проверки прошли в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

"Проверки осуществлялись инспекторами агентства при участии инспекторов Госатомрегулирования. Цель инспекций: проверка отсутствия незаявленного ядерного материала. Замечаний от инспекторов МАГАТЭ не было", – говорится в сообщении.

Контекст:

В Украине четыре действующие АЭС: Запорожская (оккупирована российской армией, шесть энергоблоков), Ровенская (четыре энергоблока), Хмельницкая (два энергоблока) и Пивденноукраинская (три энергоблока), а также ЧАЭС в зоне отчуждения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, АЭС, МАГАТЭ, Госинспекция ядерного регулирования, проверки
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