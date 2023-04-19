МАГАТЭ провело необъявленные проверки на Ровенской и Хмельницкой АЭС

Проверки прошли в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.
"Проверки осуществлялись инспекторами агентства при участии инспекторов Госатомрегулирования. Цель инспекций: проверка отсутствия незаявленного ядерного материала. Замечаний от инспекторов МАГАТЭ не было", – говорится в сообщении.
В Украине четыре действующие АЭС: Запорожская (оккупирована российской армией, шесть энергоблоков), Ровенская (четыре энергоблока), Хмельницкая (два энергоблока) и Пивденноукраинская (три энергоблока), а также ЧАЭС в зоне отчуждения.