"Механизм "зашел" президенту". В Офисе президента Украины заявили, что продолжат использовать санкции СНБО

"Уже видим, что санкции, которые вводятся в соответствии с законом, действуют эффективно и действительно устраняют те угрозы национальной безопасности, которые служат причиной для их введения. Государство продолжит использовать этот инструмент, как это определено соответствующим законом", – заявил изданию советник главы ОП Михаил Подоляк.

Источник агентства, близкий к СНБО, пояснил, что санкции – это не подмена суда.

"Ничего не забирают и не конфискуют. Введение санкций – это как обеспечительная мера в суде. Если государственные органы подозревают, что некие лица несут угрозу национальной безопасности, то они, продолжая расследование, во избежание ухудшения ситуации и больших рисков предлагают обеспечительную меру – санкции", – объяснил собеседник.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что санкции стали ответом на общественный запрос на справедливость и порядок в стране. По словам нескольких собеседников "РБК-Украина", в какой-то момент санкционная политика "начала жить своей жизнью".

"Предложенный [секретарем СНБО Алексеем] Даниловым механизм "зашел" президенту [Украины Владимиру Зеленскому] и новые идеи для СНБО уже по большей части генерируют в Офисе [президента Украины], аналитику зачастую дает СБУ", – написало агентство.