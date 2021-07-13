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"Механизм "зашел" президенту". В Офисе президента Украины заявили, что продолжат использовать санкции СНБО

Данилов анонсировал на пятницу ближайшее заседание СНБО
Данилов анонсировал на пятницу ближайшее заседание СНБО
Фото: rnbo.gov.ua

Санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) действуют эффективно и устраняют угрозы национальной безопасности. Об этом заявил в комментарии "РБК-Украина" 13 июля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Уже видим, что санкции, которые вводятся в соответствии с законом, действуют эффективно и действительно устраняют те угрозы национальной безопасности, которые служат причиной для их введения. Государство продолжит использовать этот инструмент, как это определено соответствующим законом", – заявил изданию советник главы ОП Михаил Подоляк.

Источник агентства, близкий к СНБО, пояснил, что санкции – это не подмена суда.

"Ничего не забирают и не конфискуют. Введение санкций – это как обеспечительная мера в суде. Если государственные органы подозревают, что некие лица несут угрозу национальной безопасности, то они, продолжая расследование, во избежание ухудшения ситуации и больших рисков предлагают обеспечительную меру – санкции", – объяснил собеседник.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что санкции стали ответом на общественный запрос на справедливость и порядок в стране. По словам нескольких собеседников "РБК-Украина", в какой-то момент санкционная политика "начала жить своей жизнью".

"Предложенный [секретарем СНБО Алексеем] Даниловым механизм "зашел" президенту [Украины Владимиру Зеленскому] и новые идеи для СНБО уже по большей части генерируют в Офисе [президента Украины], аналитику зачастую дает СБУ", – написало агентство.

Контекст:

Последнее заседание СНБО прошло 18 июня. В его повестке дня было пять вопросов, один из них рассматривали в тайном режимеСовбез тогда решил ввести санкции против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа и двух россиян – гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и миллиардера, зампредседателя совета директоров компании "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова. Зеленский сказал, что ограничения против всех четверых решили применить по рекомендации Службы безопасности Украины.

Ближайшее заседание СНБО Данилов анонсировал на эту пятницу. Впервые его проведут в одном из областных центров. 

Заседания Совета нацбезопасности собирают планово раз в две недели или в месяц по пятницам.

Зеленский заявлял 19 марта, что семь недель подряд гордится результатами "мощного органа – СНБО". 2 апреля он назвал дни, когда собирается совет, "черными пятницами".

Теги: Россия, СБУ, санкции, СНБО, угрозы, расследование, Владимир Зеленский, Слуга народа, Александр Корниенко, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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