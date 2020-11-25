Мэр Черкасс проиграл апелляцию против Зеленского

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении иска мэра Черкасс Анатолия Бондаренко против президента Украины Владимира Зеленского. Бондаренко хотел взыскать одну гривну компенсации морального вреда за то, что президент передал ему "привет", заявив, что за один стол "с такими бандитами" не сядет.

Киевский апелляционный суд не удовлетворил иск мэра Черкасс Анатолия Бондаренко против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба суда.

Суд отказал в удовлетворении иска Бондаренко о защите его чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании компенсации морального вреда. Мэр хотел получить с Зеленского одну гривну компенсации.

Решение Печерского суда Киева остается без изменений. Печерский районный суд Киева 1 октября отклонил иск Бондаренко к Зеленскому о защите чести, суд назвал его необоснованным. По мнению суда, фраза Зеленского, которую обжаловал Бондаренко, – его оценочное суждение, которое не содержит заведомо неправдивой информации. Мэр Черкасс подал апелляцию.

В мае 2020 года он стал фигурантом скандала, связанного с эпидемией коронавируса. Исполнительный комитет городского совета принял решение о смягчении в Черкассах карантинных ограничений с 1 мая – еще до того, как ослабление началось по всей стране. Намерение черкасских властей раскритиковали центральные власти.

1 мая Зеленский передал Бондаренко "привет" от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, а 20-го заявил, что за один стол "с такими бандитами" не сядет. 26 мая стало известно, что мэр обратился в суд.

Бондаренко был избран мэром Черкасс в 2015-м и 2020 году.