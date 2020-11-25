Мэр Черкасс проиграл апелляцию против Зеленского

Киевский апелляционный суд не удовлетворил иск мэра Черкасс Анатолия Бондаренко против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба суда.
Суд отказал в удовлетворении иска Бондаренко о защите его чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании компенсации морального вреда. Мэр хотел получить с Зеленского одну гривну компенсации.
Решение Печерского суда Киева остается без изменений. Печерский районный суд Киева 1 октября отклонил иск Бондаренко к Зеленскому о защите чести, суд назвал его необоснованным. По мнению суда, фраза Зеленского, которую обжаловал Бондаренко, – его оценочное суждение, которое не содержит заведомо неправдивой информации. Мэр Черкасс подал апелляцию.
В мае 2020 года он стал фигурантом скандала, связанного с эпидемией коронавируса. Исполнительный комитет городского совета принял решение о смягчении в Черкассах карантинных ограничений с 1 мая – еще до того, как ослабление началось по всей стране. Намерение черкасских властей раскритиковали центральные власти.
1 мая Зеленский передал Бондаренко "привет" от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, а 20-го заявил, что за один стол "с такими бандитами" не сядет. 26 мая стало известно, что мэр обратился в суд.
Бондаренко был избран мэром Черкасс в 2015-м и 2020 году.