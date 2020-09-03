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Мэр Ивано-Франковска опять заявил, что гей не может быть патриотом

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что все еще придерживается мнения, высказанного в 2016 году по поводу гомосексуальных людей. Тогда он заявил, что представители ЛГБТ не могут быть патриотами, ведь настоящий патриот – тот, кто верит в Бога.

Марцинкив стал мэром Ивано-Франковска в 2015 году
Марцинкив стал мэром Ивано-Франковска в 2015 году
Фото: Руслан Марцінків / Facebook

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив не изменил своей позиции и все еще уверен, что гомосексуалист не может быть патриотом. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Я не меняю свое мнение. Гей не может быть патриотом", – отметил он.

Свое отношение к гомосексуалистам Марцинкив впервые высказал еще в 2016 году, когда принял участие в вече во время марша за жизнь и семейные ценности в Ивано-Франковске.

Тогда он заявил, что двигаться в Европу следует, не отступая от традиционных семейных и христианских ценностей.

"Перед выборами меня в эфире "1+1" спросили: "Может быть гей патриотом?" Я сказал, что нет. Патриотом может быть только христианин, настоящий патриот – тот, кто верит в Бога", – заявил мэр города.

Марцинкив стал мэром Ивано-Франковска в 2015 году. До этого он был секретарем Ивано-Франковского горсовета в 2010–2012 годах, затем стал нардепом VII созыва. Он баллотируется на пост мэра города и в этом году.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.

Теги: ЛГБТ, Ивано-Франковск, местные выборы, гомосексуальность, Руслан Марцинкив
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