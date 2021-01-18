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Мэром Борисполя избран кандидат от "Европейской солидарности"

На повторных выборах городского головы Борисполя за представителя "Европейской солидарности" Владимира Борисенко проголосовали 5496 избирателей.

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За Борисенко проголосовали 28,41% избирателей
За Борисенко проголосовали 28,41% избирателей
Фото: Володимир Борисенко / Facebook

Мэром Борисполя Киевской области избран представитель "Европейской солидарности", депутат местного городского совета Владимир Борисенко. Об этом 18 января сообщило общественное движение "Чесно" со ссылкой на сообщение от территориальной избирательной комиссии.

Борисенко поддержали 5496 жителей Борисполя, что составляет 28,41% от всех проголосовавших избирателей.

У его оппонента, кандидата от "Слуги народа", секретаря Бориспольского горсовета и депутата Владислава Байчаса – 20,61% (3987 голосов).

По информации LIGA.net, Борисенко занимал пост коммерческого директора компании, связанной с беспошлинной торговлей в аэропорту Борисполь. В 2010 году его избрали депутатом Бориспольского горсовета от "Европейской солидарности", от которой он дважды баллотировался в Верховную Раду Украины.

25 октября 2020 года по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

28 октября стало известно, что мэр Борисполя умер от коронавируса. Федорчуку, который накануне смерти выиграл местные выборы в 2020 году, было 60 лет. На посту городского головы он работал с 2006 года. Центральная избирательная комиссия Украины назначила повторные выборы мэра Борисполя.

17 января также прошли выборы мэров Броваров Киевской области и Новгорода-Северского Черниговской области.

По состоянию на 20.00 явка на местных выборах в Борисполе составила 30,15%.

Теги: Украина, выборы, Борисполь, Чесно, местные выборы
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