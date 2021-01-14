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Мезенцева предложила провести аудит активности членов украинской делегации в ПАСЕ

Народный депутат от "Слуги народа", глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева попросила членов делегации предоставить аргументацию их личного участия в сессии ПАСЕ.

Мезенцева: Приоритет в поездках предоставляется основным членам, это отмечено в ПАСЕ
Мезенцева: Приоритет в поездках предоставляется основным членам, это отмечено в ПАСЕ
Фото: Мезенцева Марія - Слуга народу - Округ 168 / Facebook

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева заявила о необходимости провести аудит активности членов делегации. Об этом она сказала в комментарии "Интерфакс-Украина" 14 января.

"Это не означает, что мы к кому-то из членов нашей делегации будем санкции применять, но результаты такого аудита нужны", – отметила она.

Мезенцева попросила членов делегации предоставить аргументацию их личного участия в сессии ПАСЕ.

"Приоритет в поездках предоставляется основным членам, это отмечено в ПАСЕ, но я попросила каждого предоставить аргументацию относительно их очного участия, поскольку мы не туристы, мы представляем интересы государства, и от того, как мы будем вести себя на этой сессии, будет во многом зависеть наша дальнейшая работа", – считает нардеп.

11 января члены украинской делегации в ПАСЕ в ходе онлайн-заседания избрали нового главу делегации – ею стала Мезенцева.

Верховная Рада сформировала нынешний состав украинской делегации в ПАСЕ в сентябре 2019 года, через несколько дней после обнародования списка членов делегации ее главой избрали нардепа от "Слуги народа" Елизавету Ясько

Зимнюю сессию ПАСЕ проведут в гибридном формате 25–28 января.

Теги: Верховная Рада, Украина, ПАСЕ, Европа, Мария Мезенцева
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