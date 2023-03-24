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МИД Украины инициирует наложение санкций на румынского сенатора, предложившую присоединить к Румынии часть юга Украины

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Шошоаке потребовала денонсировать договор о добрососедстве и сотрудничестве между Румынией и Украиной
Шошоаке потребовала денонсировать договор о добрососедстве и сотрудничестве между Румынией и Украиной
Фото: EPA

МИД Украины инициирует наложение санкций на сенатора парламента Румынии Диану Шошоаке, которая предложила присоединить к Румынии часть южного региона Украины. Об этом 24 марта заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

21 марта румынский канал Digi 24 сообщил, что Шошоаке представила законопроект с требованием "денонсации договора о добрососедстве и сотрудничестве между Румынией и Украиной".

Денонсируя договор, Шошоаке требует, чтобы Румыния аннексировала украинские территории, которые когда-то были частью Румынии. Среди таких территорий она назвала Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный.

Шошоаке заявила, что "с помощью этой инициативы мы хотим восстановить культурную самобытность, традиции, обычаи и религию румынского населения, численность которого оценивается примерно в 1 млн румын, включая смешанные семьи".

Другая причина, которую назвала сенатор Шошоаке, связана с помощью, оказанной Румынией Украине и украинским беженцам, когда началась война.

"Учитывая конфликт в Украине и тот факт, что румынское государство финансирует Украину военной техникой и вооружением через НАТО, а также тот факт, что через Румынию прошло примерно 3 млн украинцев, мы просим Украину передать нам земли, на которых проживают наши румынские братья", – заявила она.

Николенко такую инициативу румынского сенатора назвал "классическим примером из методички российского реваншизма".

"Мы решительно осуждаем попытку поставить под сомнение территориальную целостность Украины, подорвать дух добрососедства между Украиной и Румынией. МИД Украины инициирует наложение санкций на Диану Шошоаке как лицо, которое создает угрозу национальной безопасности", – заявил он.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid032GHr6t3sdZzmFgyokYfdgr1aehoo3L8BZiPJSK3J3VCpFHo5pCkemA9mYp1Xrnj1l

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Румыния, санкции, МИД Украины, вооружение, аннексия, Измаил, Олег Николенко, остров Змеиный
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