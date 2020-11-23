Министр Петрашко полностью провалил работу по поддержке малого и среднего бизнеса – Сазонов

Инвестиционные кредиты по программе "5–7–9%" смогли получить лишь 0,55% малых предприятий, отметил политолог Кирилл Сазонов и добавил, что не видит результатов работы министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Верил Сазонов: Министр Петрашко есть и неплохо выглядит, а результатов его работы нет. Может, заменить уже? Фото: hromadske.radio

Работа по поддержке бизнеса в кризис провалена и министра экономики Игоря Петрашко нужно менять, написал политолог Кирилл Сазонов в блоге на "Цензор.НЕТ".

"В настоящий момент мне кажется, что Министерства экономики и профильного министра у нас просто нет. Есть приоритетные инвестпроекты? Нет, только смешные рассказы про инвестнянь. Что там с системой льготного кредитования по 5–7–9%? Ничего. В реальности кредиты стоят 13,75% для действующего бизнеса и 15,75% для стартапов", – написал Сазонов.

Кредит по таким ставкам бизнесменам "не в радость", подчеркнул политолог. Кроме того, львиная доля средств по этим кредитам не была направлена на восстановление пострадавших от карантина отраслей.

"Порядка 72% (9,1 млрд грн) от общего объема предоставленных по программе кредитов – кредиты на рефинансирование ранее полученных займов, в то время как доля новых инвестиционных кредитов составляет всего 19% (2,4 млрд), антикризисных кредитов по ставке 3% – 9% (1,1 млрд грн)", – отметил Сазонов.

По его словам, количество новых инвестиционных кредитов, предоставленных по программе "5—7—9%", не превышает 2 тысяч (исходя из объема в 2,4 млрд грн и максимальной суммы кредита), в то время как количество малых предприятий в Украине, по данным Госстата, составляет 362,3 тысячи. То есть, инвестиционные кредиты по программе смогли получить лишь 0,55% малых предприятий.

"Минэкономики по этому поводу не переживает. Мне кажется, что у нас его просто нет. Вот такой парадокс. Министр Петрашко есть и неплохо выглядит, а результатов его работы нет. Может, заменить уже?" – резюмировал Сазонов.

Петрашко назначили министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 марта. До этого он был заместителем генерального директора агрохолдинга "Укрлендфарминг".

В Верховной Раде в конце октября было зарегистрировано постановление об увольнении министра из-за неудовлетворительной работы.

Народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявляла, что Петрашко не имеет плана выхода из кризиса и проводит "непонятную" кадровую политику, писало агентство "РБК-Украина".