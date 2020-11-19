Министр Петрашко должен уйти в отставку, его бездействие убивает экономику Украины на внутренних и внешних рынках – Ляшко

За время своей каденции министр экономики Игорь Петрашко не предложил никаких шагов, чтобы поддержать ключевые отрасли экономики при коронакризисе, восстановить их развитие и создать новые рабочие места, считает лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Олег Ляшко: Ноль! Мы не слышим ни в парламенте этих инициатив, ни на эфирах Фото: strana.ua

Бездействие министра экономики Игоря Петрашко убивает экономику страны, он должен подать в отставку. Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко 18 ноября в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

"Министр экономики должен уйти в отставку, как и значительная часть тех людей, которые отвечают за экономическую политику в правительстве. И должны инициировать те предложения и те проекты, которые дадут возможность восстановить экономику", – сказал Ляшко.

По его словам, за время своей каденции Петрашко не предложил никаких шагов, чтобы поддержать ключевые отрасли экономики при коронакризисе, восстановить их развитие и создать новые рабочие места.

"Где инициативы министра экономики? Как восстанавливать экономику, как запускать новые рабочие места? Что надо сделать, чтобы были средства в бюджете в том числе на финансирование медицины? Ноль! Мы не слышим ни в парламенте этих инициатив, ни на эфирах", – сказал политик.

Бездействие министра экономики, по мнению политика, уничтожает страну, поэтому он должен подать в отставку.

"Их бездействие, их бесплодность и фактическая импотентность уничтожают украинскую экономику как на внутреннем рынке, так и на внешнем", – отметил Ляшко.

Петрашко назначили министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 марта. До этого он был заместителем генерального директора агрохолдинга "Укрлендфарминг".

В Верховной Раде в конце октября было зарегистрировано постановление об увольнении министра из-за неудовлетворительной работы.

Народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявляла, что Петрашко не имеет плана выхода из кризиса и проводит "непонятную" кадровую политику, писало агентство "РБК-Украина".