Минобороны Украины до 2022 года планирует ликвидировать 44 госпредприятия

42 государственных предприятия Минобороны Украины реорганизуют, еще пять будут переданы на приватизацию в Фонд государственного имущества, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Минобороны Украины до 2022 года планирует ликвидировать 44 государственных предприятия. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Помимо этого, 42 государственных предприятия Минобороны реорганизуют, еще пять будут переданы на приватизацию в Фонд государственного имущества Украины. Это предусмотрено стратегией реформирования объектов госсобственности из сферы управления оборонного ведомства.

"Минобороны учло замечания и результаты анализа эффективности работы подчиненных госпредприятий, проведенного общественными организациями, а также изучило иностранный опыт управления предприятиями военной сферы. Кроме того, был принят во внимание прогноз будущего сферы безопасности, чтобы обеспечить функционирование и развитие тех государственных предприятий, которые будут отвечать как современным потребностям, так и вызовам будущего", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что предприятия с запланированной реорганизацией важны для оборонного ведомства, так как могут эффективно работать для нужд ВСУ. При этом к передаче на приватизацию готовятся госпредприятия, деятельность которых непосредственно не связана с предстоящими потребностями сектора обороны.

Как уточнили в ведомстве, 15 предприятий Минобороны находятся в оккупированном Крыму.