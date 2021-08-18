Мосийчук: Криклий намерен построить новую систему откатов при МВД

Игорь Мосийчук: Потерпев фиаско и с треском покинув кресло министра инфраструктуры, Криклий в очередной раз решил попытать счастья в государственных кабинетах Фото: Ігор Мосійчук / Facebook

"Потерпев фиаско и с треском покинув кресло министра инфраструктуры, Криклий в очередной раз решил попытать счастья в государственных кабинетах. По нашей информации, одиозный схематозник сейчас обивает кабинеты ОПУ с просьбой предоставить ему возможность пришвартоваться у кормушки – в обмен на долю в откатах. Речь идет как о должности в центральных органах исполнительной власти, так и на государственных предприятиях", – сообщил он.

Мосийчук утверждает, что экс-министр намерен начать реализацию коррупционных схем в первую очередь с МВД.

"Криклий бросил глаз на свое "чадо" – главный сервисный центр МВД. Говорят, уже провел переговоры с новоиспеченным министром внутренних дел Денисом Монастырским. Дельцы вроде уже сошлись на процентах от откатов, и в ближайшее время мы сможем увидеть Криклия на старом хорошо пригретом месте", – заявил политик.

Экс-нардеп отметил "настойчивые попытки" Криклия возглавить правление "Укрзалізниці" или "хотя бы какого-то агентства по управлению государственными активами".

"Однако провалы на последнем месте работы, создание теневого "бэк-офиса" и коррупция стали значительным препятствием и не дали ему шанс стать чиновником снова", – подытожил Мосийчук.