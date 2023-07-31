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ПОЛИТИКА

Музей истории Украины во Второй мировой переименуют – директор

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Монумент "Родина-мать" расположен на территории музея истории Украины во Второй мировой войне
Монумент "Родина-мать" расположен на территории музея истории Украины во Второй мировой войне
Фото: depositphotos.com

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, расположенный в Киеве, переименуют в Национальный музей войны за независимость. Об этом сообщил в интервью "Украинскому радио", опубликованном 31 июля, гендиректор музея Юрий Савчук.

В интервью Савчук говорил, в частности, о том, что ученый совет музея решил переименовать монумент "Родина-мать" в Киеве в "Украину-мать".

"На сегодняшний день речь идет о переименовании не только монумента, но и Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Он теперь будет называться Национальный музей войны за независимость, и в этом контексте мы будем видеть на щите "Украины-матери" главный элемент государственного герба, будем видеть совершенно новое содержание, новые смыслы, новую миссию, новое лицо музея. И тогда все пазлы складываются и перед нами предстает совершенно новая картина", – заявил Савчук. 

По его словам, речь идет о войне Украины за независимость на протяжении ХХ–ХХІ веков, от провозглашения первой независимости в 1918 году Четвертым универсалом до сегодняшних дней.

Ученый совет музея принял решение о переименовании, также музей направил информацию в Министерство культуры и информационной политики. Но когда именно музей переименуют, пока неизвестно.

"Далее должна состояться определенная процедура, согласование. Но это уже процесс. Он перешел из стадии декларативного или дискуссионного в юридическую колею", – сказал Савчук.

Также запросы направлены в ведущие институты в сфере политики памяти – Институт национальной памяти и Институт истории Украины Национальной академии наук.

"Мы боремся за то, чтобы наш музей стал местом памяти в современной российско-украинской войне, музеем о героизме украинского народа, а также местом памяти нашей победы – и не только Украины, а всего свободного демократического мира", – сказал директор. 

Контекст:

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне – мемориальный комплекс, расположенный на склонах правого берега Днепра в Киеве. Мемориальный комплекс занимает площадь более 11 га. В него входят монументальная скульптура "Родина-мать", площадь с Аллеей городов-героев и скульптурными композициями "Форсирование Днепра" и "Передача оружия".

Теги: Киев, памятник, Вторая мировая война, независимость, история, музей, Юрий Савчук, переименование, Министерство культуры и информационной политики
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