Музей истории Украины во Второй мировой переименуют – директор

В интервью Савчук говорил, в частности, о том, что ученый совет музея решил переименовать монумент "Родина-мать" в Киеве в "Украину-мать".

"На сегодняшний день речь идет о переименовании не только монумента, но и Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Он теперь будет называться Национальный музей войны за независимость, и в этом контексте мы будем видеть на щите "Украины-матери" главный элемент государственного герба, будем видеть совершенно новое содержание, новые смыслы, новую миссию, новое лицо музея. И тогда все пазлы складываются и перед нами предстает совершенно новая картина", – заявил Савчук.

По его словам, речь идет о войне Украины за независимость на протяжении ХХ–ХХІ веков, от провозглашения первой независимости в 1918 году Четвертым универсалом до сегодняшних дней.

Ученый совет музея принял решение о переименовании, также музей направил информацию в Министерство культуры и информационной политики. Но когда именно музей переименуют, пока неизвестно.

"Далее должна состояться определенная процедура, согласование. Но это уже процесс. Он перешел из стадии декларативного или дискуссионного в юридическую колею", – сказал Савчук.

Также запросы направлены в ведущие институты в сфере политики памяти – Институт национальной памяти и Институт истории Украины Национальной академии наук.

"Мы боремся за то, чтобы наш музей стал местом памяти в современной российско-украинской войне, музеем о героизме украинского народа, а также местом памяти нашей победы – и не только Украины, а всего свободного демократического мира", – сказал директор.